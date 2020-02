Mladen Grdović: 'U korizmi se odričem svega, ali bevande ne'

Karneval je iza nas i ušli smo u korizmeno vrijeme, u kojemu se gotovo svatko odriče nekog poroka. Međutim, zadarski pjevač Mladen Grdović (61) ne.

- Ja ću se svega odreći, ali bevande neću. Ako nekom to ne paše, to jest onaj kojem ne paše, neka mi svi vinograde daju - rekao je Mladen za IN Magazin.

Mladen je za kraj karnevala pjevao u Splitu, ali tamo ga nije dopratila supruga Brankica. Ipak, kako je rekao, odnos im je bolji nego ikad. Posvetio je i jednu pjesmu u svojoj glazbenoj karijeri.

- Napisao sam joj jednu - 'Da te nima, kome ljubav ja bi dao, da te nima, ja za život ne bi znao.' Ja i Branka samo super i volimo se najviše na svitu - rekao je.

Dok je supruzi posvetio pjesmu, voljenom Hajduku je tetovažu.

- S njima ću i umrit - rekao je Mladen.

