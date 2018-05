Mladen Grdović u novoj drami: Brankica će mu uzeti sve?

Podnesena je tužba radi utvrđivanja bračne stečevine obitelji Grdović, a podnijela ju je Brankica Grdović (48). Očekuje se odgovor na tužbu Mladena Grdovića (59), rečeno nam je na Općinskom sudu u Zadru.

Popisuju imovinu

Kako doznajemo, čini se da u braku najpoznatijeg zadarskoga grdelina Mladena Grdovića opet ne cvatu ruže, koliko god to on pokušavao sakriti. Njegova supruga Brankica odlučila je tužiti Grdija kako bi se ustanovilo sve što su stekli u 20 godina braka. Kako neslužbeno doznajemo, takva je procedura uobičajena pred razvod dvaju supružnika. Brankičin odvjetnik potvrdio nam je da su podnijeli tužbu, no detalje nije htio komentirati.

- Brankica me zatražila da pokrenemo tužbu za utvrđivanje bračne stečevine prije nekoliko dana. Postupak je u tijeku i ništa detaljnije ne mogu komentirati - rekao nam je odvjetnik Božo Vrkić.

Prošlo ljeto je Brankica podnijela tužbu za razvod braka, no nakon nekoliko dana je ipak odustala. Takav scenarij je moguć i ovoga puta. Kako neslužbeno doznajemo, nakon “skoro razvoda” supružnici su se nekoliko puta mirili i svađali. Brankica se čak i vratila živjeti u njihovu obiteljsku kuću u zadarskim Arbanasima, no naposljetku su se ipak posvađali i Brankica se odselila. Njih dvoje sad već nekoliko mjeseci ne žive zajedno. Kako doznajemo, ponekad se pojave na nekim obiteljskim prigodama.

Tako su posljednji put viđeni zajedno na ručku povodom krštenja unuke Mladenove šogorice. Pjevač životni prostor sad dijeli s četiri kujice. Supružnici su posljednjih desetak godina često bili glavni junaci crnih kronika.

Nekoliko puta zbog obiteljskog nasilja, a nekoliko puta zbog prometnih nesreća u kojima je pjevač, vozeći u alkoholiziranom stanju, razbijao svoje skupocjene automobile. U braku su, svojedobno je tvrdila Brankica, prošli svašta, ali je ipak, tvrdila je, njihova ljubav jača od svega. Čini se da se Brankičina tvrdnja nije obistinila.

Ljubavi došao kraj

Mladen je Brankicu dugo osvajao, a vjenčali su se u Las Vegasu kad ju je Mladen poveo sa sobom na turneju po Americi. Kumovi su im bili naš košarkaš rodom iz Drniša Stojko Vranković (54) i njegova supruga Lola. Pravo je pitanje sad što će dobiti Brankica, a što Mladen nakon što sud ustanovi imovinu koju su zajedno stekli u 20 godina braka. Kako doznajemo, Grdovići su u braku “natukli” mnogo. Od nekoliko luksuznih automobila, s kojima se Grdović više puta do sada sudario, pa sve do skupocjenih stanova i kuća diljem Lijepe Naše.

Što će dobiti Brankica, a što Grdović?

Kako neslužbeno doznajemo, Grdovića u Zadru viđaju kako vozi četiri automobila, a obiteljsku kuću u elitnom zadarskom kvartu Arbanasi dijeli s bratom Paulom.

Bijeli Jaguar (MODEL: S Type 3.0 V6)

Mladen se oduvijek dičio bogatom kolekcijom u svojem voznom parku. Iako do obližnjeg omiljenog mu kafića često svrati i biciklom, Zadrom se najčešće vozi u skupocjenim Jaguarima. Jedan mu je bijele, a drugi crvene boje. Nerijetko ga viđaju i u crnome Mercedesu 500 CL koji stoji oko milijun kuna. Smart Fortwo najčešće vozi njegov brat Paulo. Ostala je nepoznanica je li Brankica “posudila” jedan od četiri auta za svoje potrebe.

U prizemlju kuće živi Mladen, s kojim su do prije nekoliko mjeseci živjeli i Brankica te njegove četiri kujice: Aki, Bela, Pika i Zara, a na katu luksuzne kuće živi njegov brat Paulo sa suprugom.

Nekretnina je etažirana i Grdović dijeli vlasništvo s bratom na pola. Kad je Brankica prošle godine podnijela tužbu za razvod braka, njezin odvjetnik je izjavio da od supruga Mladena neće tražiti uzdržavanje, nego će zahtijevati da se bračna stečevina dijeli na pola.

Mladenovi susjedi već neko vrijeme nisu vidjeli Brankicu u blizini njihove obiteljske kuće. Dok je živjela s Mladenom, najčešće je bila viđena u bijelom Jaguaru, u kojem se često vozila sa šogoricom.