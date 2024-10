Mladi glazbenik otkrio kako je nastao hit s Matom Bulićem: 'Zapravo, nismo puno planirali'

U novoj epizodi Special Happy Showa na Happy FM-u, gostovao je omiljeni mladi pjevač Frano Pehar, frontmen popularnog Tarapana Banda. Otkrio je zanimljive detalje o suradnji s kraljem dijaspore, Matom Bulićem, i kako je nastala pjesma "Ja sam na te ponosan", ali i koja mu je neostvarena želja.

Frano je kolegici Niki Antolos objasnio kako je suradnja s legendarnim Matom Bulićem došla sasvim slučajno.

"Mate i ja se znamo cijeli život, čak smo i rođaci. Nije mi palo na pamet da bismo mogli snimiti duet. Ova pjesma, koja je moj najveći hit, se zapravo dogodila bez ikakvog planiranja," otkrio je.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Dodao je i kako je prvi put čuo pjesmu u automobilu.

"Dušan Bačić, hitmejker koji je radio glazbu i tekst, svirao je klavijature na koncertu jer je klavijaturist bio bolestan. U autu sam čuo ovu pjesmu i rekao mu da je treba ponuditi nekoj klapi... Nisam je uopće prisvojio, međutim stigla je kroz neko vrijeme do Mate, a kada je on čuo, njegova želja je bila da to snimimo skupa", rekao je pjevač.

Nika je upitala je li mu Mate jedan od uzora?

"Izuzetno sam zahvalan za sve što je Mate napravio za mene. On je meni, evo, poput glazbenog oca. Svaku novu pjesmu koju snimim, pošaljem njemu na komentar. Radi njega sam odradio kanadsku i američku turneju, jer kada organizatori biraju nekog mladog, ne znaju hoće li to odraditi, ali na njegovu preporuku, samo na njegovu riječ, otvore se vrata."

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Kada su se već dotaknuli turneja, Frano se uz smijeh prisjetio anegdote iz Vancouvera.

"Bili smo na novogodišnjoj turneji i bio sam toliko uzbuđen da sam se malo previše opustio čim smo stigli u hotel. Nisam išao na druženje. Popilo se malo više. Moj gitarist je čuo samo ‘pum, pum‘ dok sam padao po WC-u. To je jednostavno život na putu, možda nisam trebao ovo otkriti... Svi su se pojavili osim pjevača."

Na pitanje o tome je li danas moguće živjeti isključivo od glazbe u Hrvatskoj, Frano je odgovorio: "Pa, ima par mojih kolega koji su duže od mene na estradi kojima to jako lijepo ide i koji žive samo od toga. Ja pomažem s obiteljskim poslom, pjevam i sretan sam. Imam dovoljno za sebe i ljude koje volim."

Roditelji su mu, kaže, prenijeli ljubav prema pokojnom Oliveru, odrastao je uz pjesme Petra Graše, ali njegov glazbeni izričaj najbolje opisuje Dražen Zečić.

Jesi ti tu gdje si htio biti, je li ovo taj žanr?

"Ja jako volim zabavnu glazbu. Volim zapravo ono što vi puštate i što ja pjevam. Ja to slušam privatno doma. I to je meni nekako super, Dražena Zečića izvodim na koncertima slušam ga doma, slušao sam ga i slušat ću ga. Tako da nisam ‘fejk’ nije pitanje prodaje. Ja bih to slušao i da se ne prodaje. Evo, to sam ja."

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Frano Pehar svojim talentom i skromnošću dokazuje da se uspjeh može postići kroz rad i strast prema glazbi. Sa svojim dečkima iz benda ima već puno dogovorenih ‘gaža’ ipak, još uvijek se nada se pozivu iz Australije, koji mu je životna želja.