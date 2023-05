Mladi hrvatski glazbenik i dalje radi u fast foodu: 'Ljudi očekuju da s 19 godina imam tri firme...'

Mladi hrvatski pjevač Marko Bošnjak (19) prošle je godine s pjesmom 'Moli za nas' osvojio drugo mjesto na Dori, a već je poznato da Marko radi kao pomoćni radnik u jednom zagrebačkom fast foodu na Črnomercu. Sada je otkrio svoj stav o tome zašto mladi glazbenici moraju raditi dodatan posao.

- I dalje radim gdje radim. Ne znam što ljudi očekuju, da s 19 godina imam tri firme? Moram raditi neke poslove koje rade u većini slučajeva ljudi mojih godina. Na mom poslu su svi mladi ljudi koji su apsolutno kreativni, apsolutno talentirani, ali imaju takvu situaciju da si moraju zaraditi neki novac. Super je što postoje fast foodovi koji će zaposliti mlade ljude i dati im priliku. Bilo bi super da neki drugi poslodavci na drugim mjestima isto tako žele zaposliti nekog mladog tko ima želju za radom i trudom - rekao je za Top Radio.

- Ljudi žive u zabludi. Nije ovo Amerika. Možeš ti biti poznat, imati ljude koji te prate i podržavaju, ali na kraju dana to rijetko kome plaća račune kod nas. Može se živjeti u Hrvatskoj od glazbe samo što ja evo trenutno nemam takvu situaciju i imat ću ju ako sve bude kako treba - objasnio je pa dodao:

- Doći ću ja nekad i do toga, ali treba pregurati taj neki period, treba se malo trgnuti. Bilo bi najtužnije da sjedim doma i da govorim 'ja sam umjetnik, ja sam pjevač i sad vi meni plaćajte da ja postojim i pjevam'. To tako ne funkcionira, vrlo rano sam to shvatio.

Podsjetimo, pjevač nije krio nezadovoljstvo zbog plasmana na Dori prošle godine. Da bude bliže hrvatskoj glazbenoj sceni, odustao je od studiranja glazbenog biznisa u Njemačkoj i vratio se u Zagreb. No, svaki početak je težak, pa je Marko uz pjevanje našao spomenuti posao.

- Ja, kao Eurosong fanatik, to gledam totalno drugačije i za mene to nije običan festival na koji ideš ispromovirati svoju pjesmu. Ja to shvaćam deset puta ozbiljnije i zbog toga me to toliko pogodilo jer sam jedan od onih koji znaju kada je koja država pobijedila, koja država je pjevala koju pjesmu, kakav je sustav glasanja - izjavio je Marko.