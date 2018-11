Mladi par raznježio žiri: Bruno je plakao dok je Ana nastupala

U posljednjoj audicijskoj emisiji glazbenog showa 'Zvijezde' pred žiri je prvi hrabro stao 21-godišnji Bruno Banfić.

Bruno stiže iz glazbene obitelji, tetka mu je hrvatska dance ikona 90-ih, Ivana Banfić - I Bee. Osim što pjeva, Bruno svira gitaru, aktivno nastupa te odrađuje gaže s djevojkom Anom Rovišan, koja će također nastupiti u 'Zvijezdama'. Bruno je otpjevao pjesmu 'Faith', Georgea Michaela, a Jacques je odmah pritisnuo zeleni gumb i čim ga je ugledao, viknuo da ga pozna! 'Ja čovjeka znam iz Gorice, znam mu i tetku!', rekao je Jacques te dodao da nije bilo briljantno, bilo je traljavo na momente, ali budući da dolazi iz Velike Gorice te mu pozna tetku, odlučit će o njegovoj sudbini. Tonči je na Jacquesove riječi komentirao da se show pretvorio u miss simpatičnosti. 'Ovo se polako pretvara u show za miss simpatičnosti', rekao je predsjednik žirija, a Jacques je odlučio biti Bruni mentor.

No Bruno još nije otišao s pozornice jer je odlučio najaviti drugog izvođača – svoju djevojku Anu, a zamolio je žiri da ostane pogledati njezin nastup.

Ana Rovišan ima 22 godine i dolazi iz Velike Gorice. Iako studira ekonomiju, životna joj je želja postati poznata pjevačica. Ana je otpjevala pjesmu 'Sunrise', Norah Jones, a svi članovi žirija odmah su podignuli svoje fotelje iako je Jacques ponovno bio najbrži. 'Nema ljepšeg nego vidjeti ljubav', rekao je Jacques budući da je Bruno zaplakao za vrijeme njezina nastupa pa je na kraju završio na pozornici, gdje su se i poljubili. 'Tvoj vokal miriše na jutro', rekao je Ani Grašo, a Jacques je rekao da Brunu i Anu ne bi volio razdvojiti pa je i nju uzeo u svoj tim.

Aida Tokić ima 16 godina, dolazi iz Rijeke i pohađa srednju kozmetičku školu. Aida je ispričala prije svog nastupa da je već u osnovnoj školi imala problema s vršnjačkim nasiljem. Iako se osjećala depresivno, uz sebe je uvijek imala najbolju prijateljicu koja ju je jedina razumjela. Nažalost, u drugom razredu osnovne škole prijateljica joj je preminula od posljedica leukemije, a tako danas sve što radi u život posvećuje njoj. Aida je odabrala pjesmu 'Jealous', grupe Labirinth, a na kraju su svi podignuli svoje fotelje, a Aida se rasplakala od sreće. 'Bilo bi fer i pošteno da ideš dalje jer znam da si ovu pjesmu nekome posvetila', rekao joj je Grašo, a Jacques ju je uzeo u svoj tim.

Sljedeći je na pozornicu došao Leon Rikalo, koji ima 21 godinu, a dolazi iz Orebića. Cijeli život privlače ga nove tehnologije pa je stoga u Splitu i upisao računarstvo, no sanja o glazbenoj karijeri. Leon je otpjevao pjesmu 'Trag u beskraju', Olivera Dragojevića, a prva koja je ustala bila je Andrea te odmah poslije nje i Nina. 'Ono što mi se svidjelo je to što ima nečega u tebi. Treba te se malo smanjiti i suzdržati, ali svidio si mi se', rekla mu je Nina. 'Ja bih ti rekao svoje mišljenje, koje je potpuno drugačije od njihovog. Glas treba koristiti kada si drugačiji, ali upravo ono što je njima zvučalo grozno, meni je bilo super', rekao je Tonči, a s njim se složio i Grašo.

Sara Ljubljanović ima 21 godinu i dolazi iz Zagreba, studira menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a uz fakultet radi. Sara se cijeli život bavi glazbom, a žiriju je zapjevala pjesmu Kelly Clarkson, 'Whole Lotta Woman', a nakon što joj je Tonči prvi ustao, ustali su i Jacques i Andrea, ali na kraju su se spustili natrag. 'Bilo je dobro i krenulo je nizbrdo!', objasnio joj je Jacques te na kraju Sara nije prošla dalje.

Anamarija Mikulić ima 17 godina, dolazi iz Jakovlja i ide u drvodjelsku školu, smjer dizajn interijera. Ljubav prema glazbi naslijedila je od tate, a žiriju je otpjevala pjesmu 'Rise up', Andra Day, a već nakon prvog stiha Tonči je podignuo svoju fotelju, zatim Andrea, a odmah nakon nje Nina i Grašo, a samo je Jacques ostao dolje. Svi su se raznježili na Anamarijinu izvedbu, a zanimalo ih zašto se Jacques nije ustao. 'Bilo je svega previše, prekričavo, predrečavo', rekao je Jacques na što su ga Nina i Andrea počele zezati da je dosadan. 'Ja bih se sad naslađivao i dao te Jacquesu, ali si prevrijedna za to pa ću te uzeti ja!', rekao je Tonči.

Jerko Fabić ima 24 godine i dolazi iz Donje Dubrave kraj Čakovca. Studira na Učiteljskom fakultetu i budući je učitelj razredne nastave, a u slobodno vrijeme svira s bendom. Jerko je pjesmu 'Stay With Me', Sama Smitha, posvetio osobi koju želi natrag u svom životu. U žiriju su svi podignuli svoje fotelje osim Jacquesa i Nine. 'To je zvučalo dosta nesigurno i bilo je velikih falševa', rekla mu je Nina, a Grašo mu je rekao da se vidi da zna pjevati, ali da ga je pojela trema, no da mu se sviđa što je čuo. Tonči, koji je prvi ustao, svoje mentorstvo je prepustio Graši.

Iduća natjecateljica, 18-godišnja Gabrijela Holjevac dolazi iz Jezerana. Hobiji su joj fotografiranje, crtanje i pjevanje. Neobična tinejdžerica, koja je čak napisala i pjesmu o sprovodu, zapjevala je 'Sandcastles' od Beyonce, a vrlo brzo predsjednik žirija Tonči stisnuo je zeleni gumb, kao i Andrea i Jacques, a na kraju i Nina i Grašo. 'Bila si briljantna, emotivna i tehnički potkovana i žalim što nisam prvi stisnuo gumb', rekao je Jacques. 'Osim vokala, ono što je mene kupilo, je tvoja pojava koja ima neku mirnu i dobru energiju, zračiš nekom blagošću', rekao je Gabi Grašo. 'Sretna sam što si došla u show', rekla joj je Nina te dodala da je bila sjajna, a Tonči je dao Gabrijeli da sama odabere mentora, na što se ona odlučila za Ninu.

Mirna Koprolčec ima 17 godina, dolazi iz Zagreba i trenutno pohađa Prehrambeno-tehnološku školu, smjer nutricionizam, no želi postati teta u vrtiću. Za razliku od velikog broja svojih vršnjaka, sluša uglavnom domaću glazbu jer, kako kaže, ne može se poistovjetiti sa stranom glazbom i jezikom. Za predstavljanje žiriju odabrala je Vanninu pjesmu 'Kao da me nema'. Mirni su ustali Nina, Andrea i Jacques, no Houdek se spustio na kraju pjesme. 'Imaš perspektivu i slatka si. Ja ne vidim kako izgledaš, a i pjevanje meni nije u prvom planu, ali nisam imao dovoljno povoda da stisnem gumb', rekao joj je Tonči, a Andrea joj je rekla da joj je super što nema dekolte. Mirni je Nina postala mentor.

Andrea Radočaj ima 32 godine i dolazi iz Zagreba. Već je mnogo puta nastupala javno: pjevajući i svirajući gitaru na ulici, kao kantautorica na brojnim demo festivalima, s raznim zborovima i u školi pjevanja. Andrea je otpjevala pjesmu 'Don't Cry For Louis' od Vaya Con Dios, a iako je Tonči stisnuo gumb, na kraju se spustio, a Nina, Grašo i Andrea su ostali gore. 'Čekala sam da digneš za oktavu i baš sam uživala kada se to dogodilo', rekla joj je Nina. Budući da se Grašo ustao prvi, mogao je birati tko će joj biti mentor, a odlučio je da će to biti on.

Kao šećer na kraju audicijske faze, na pozornicu je stala Višnja Pevec. Višnja ima 56 godina, dolazi iz Bjelovara i žena je poznatog hrvatskog poduzetnika. Nakon što je ovo ljeto predstavila novu pjesmu 'Crna Višnja', sada ponovno ima priliku zasjati na hrvatskog estradnom nebu, a to je pokušala s pjesmom Zorice Kondže, 'Zar je voljeti grijeh'. 'Vi ste već zvijezda i ne znam što radite u ovom showu!?', upitao ju je Huljić, a iako su se svi podignuli u foteljama, Jacques se na kraju spustio. 'Ako možemo nešto ispraviti kod vas, to je vokal s manjim nedostacima', rekao joj je Grašo, a on je svoje mentorstvo prepustio Nini ili Jacquesu. 'Kada bi ostali kandidati imali vaše srce i posvećenost i želju da uspiju, bili bi bolji. Divim se vama i vašoj vjeri u ljude i dobro!', rekla je Višnji Nina te je uzela u svoj tim.

