<p>Hip hop pjevač <strong>August Alsina</strong> (27) otkrio je poprilično bizarnu priču koja puni medijske stupce ovih dana i potiče rasprave po društvenim mrežama. Glazbenik je u intervjuu s radijskom voditeljicom <strong>Angelom Yee</strong> (44) ispričao kako je već nekoliko godina u romantičnoj vezi s holivudskom glumicom <strong>Jadom Pinkett Smith</strong> (48), suprugom glumca <strong>Willa Smitha </strong>(51).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Will Smith izašao na spoj s roboticom Sophie</strong></p><p>Zvijezda serije 'Princ iz Bel Aira', ne samo da za tu njihovu aferu zna nego je i, što je još gore - dopušta. Alsini su mnogi povjerovali samo zato što je bračni par Smith godinama tvrdio da imaju otvoreni brak, ali više je onih koji misle da je ta priča izmišljena samo kako bi Alsina imao veću popularnost i uspjeh s novim albumom. </p><p>Osim toga, pjevač je 21 godinu mlađi od Jade, a stvar je bizarna i zbog toga što ih je prije pet godina upoznao njihov sin, <strong>Jaden Smith</strong> (21). </p><p>U intervjuu je Alsina ispričao kako je Jada jedina osoba koju je ikad volio i da se potpuno posvetio njihovoj vezi. Istaknuo je i kako to traje već neko vrijeme i bio je vrlo emotivan kad je pričao o glumici. </p><p>Dakako da su ove informacije došle i do obitelji Smith pa se relativno brzo o svemu oglasio i glumičin glasnogovornik. </p><p>- To apsolutno nije istina! - odgovorio je na brojne upite raznih medija. </p><p>Pjevač je, tvrdi, inzistirao na tome da im Will da blagoslov da mogu započeti vezu. Brojni pratitelji pitali su se zašto je u javnost izašao s tom informacijom tek sada, ako traje već godinama, kako kaže. </p><p>- Šutio je cijelo vrijeme i sad hoće nešto... Možda mu treba novac, nikad ne znaš - skeptični su bili komentatori, ali nisu dugo trebali dvojiti zašto je tomu tako. August je o njihovoj ljubavi progovorio tek sada zato što je odlučio prekinuti s Jadom, tako barem kaže, koja je njihovu vezu 'masakrirala' i na taj način 'ubila'. </p><p>Jada i Will vjenčali su se 1997. godine, a imaju dvoje djece, sina Jadena i kćer <strong>Willow </strong>(19), dok Will još ima i sina <strong>Treya Smitha</strong> (27) iz prvog braka s glumicom <strong>Sheree Zampino</strong> (52)</p>