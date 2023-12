Mladić iz Zadra u Potjeri rekao da navija za Dinamo. Lovac: 'To se sad širi iz Šibenika na Zadar'

U HRT-ovoj emisiji Potjera povela se rasprava oko navijanja. Naime, Zadranin Jakov se predstavio i rekao da navija za Dinamo, što je izazvalo čuđenje kod voditelja Joška Lokasa.

Jakov, inače 20-godišnji student povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu otkrio je za koga navija, a Lokas ga je na to zbunjeno pitao: 'Iz Zadra ste', aludirajući na to da u Zadru i nema baš puno navijača Dinama.

U cijelu se priču zatim uključio i lovac Krešimir Sučević-Međeral koji se i našalio.

- Što se navijanja za Dinamo tiče, nije vam za zamjeriti, obzirom da koliko vaše sjećanje seže, Hajduk nikada nije bio prvak - rekao je.

Na to je reagirao i Lokas, a onda se lovac opet našalio: 'To se sad širi iz Šibenika na Zadar, to navijanje za Dinamo...'