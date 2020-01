Mnogi nisu znali: S 15 godina glumila je u 'Obitelji Soprano'

Prije nego što je Lady Gaga (33) prodala milijune albuma, osvojila Oscara i nosila mesnu haljinu, pojavila se u epizodi kultne serije 'Obitelj Soprano', za što mnogi od njihovih obožavatelja nisu znali.

Glumila je u jednoj epizodi 2001., u trećoj sezoni serije, a tada je imala 15 godina. Utjelovila je problematičnu učenicu koja je išla u istu školu kao i Tony Soprano Jr. Buntovni tinejdžeri glupirali su se u školskom bazenu, nakon čega je Tony suspendiran. To je bilo jedino Gagino pojavljivanje u seriji, a sedam godina kasnije objavila je svoj debitantski singl 'Just Dance'.

Iako se snimka njezina gostovanja u 'Obitelji Soprano' pojavila i prije nekoliko godina, neki njezini obožavatelji otkrili su je tek sad i ne mogu vjerovati. Na Twitteru su se pojavili brojni komentari na račun njezine uloge.

