Patrik Cvetko bio je zvijezda modne scene: 'Predrasude o muškim modelima su čudne'

Puno je tu odricanja. Morate biti spremni napustiti dom i živjeti u neuglednim apartmanima s više cimera u sobi, govorio nam je model Patrik Cvetko 2019. godine. Cvetko je preminuo u dobi od 29. godina.

Foto: Instagram

Visok 184 centimetra, plave kose i plavih očiju, Patrik je bio jedan od rijetkih hrvatskih modela s inozemnim uspjehom. Patrik je odrastao u Zagrebu, a modelingom se počeo baviti s 19 godina.

- Vrlo brzo nakon što sam počeo raditi kao model u Hrvatskoj, stigli su inozemni ugovori. Prvu veću kampanju radio sam za njemački brend C&A te nastavio s njim raditi još godinu dana - rekao nam je Patrik, koji je nosio revije na Tjednu mode u Milanu.

Zahvaljujući poslu puno je putovao.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Volim putovati, zapravo postao sam ovisan o putovanjima. Održavaju moj duh i um vitalnim. Ne volim provoditi mnogo vremena doma u Zagrebu. Plan za 2019. mi je živjeti na relaciji Los Angeles - New York - objasnio je mladi Zagrepčanin, koji se u trenutku intervjua sunčao na plaži u Kaliforniji.

Unatoč uspjehu, Patrik je često čuo razne predrasude o muškarcima u modelingu.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Ne znam zbog čega u društvu postoji neka čudna predrasuda, a to je da su muški modeli gay orijentacije - komentirao je Patrik, koji na početku karijere nije zarađivao dovoljno novca, no situacija se promijenila.

- Teško je početi. Prvo živiš s hrpom cimera i ne zarađuješ dovoljno. Često je to ‘ciganski život’ - rekao je.

Dok je živio u Los Angelesu imao je prilike upoznati i svjetske zvijezde.

- Prije dvije godine, prijatelj me nakon Coachella festivala pozvao na after party u jednoj vili. Sjedili smo na plaži ispred vile, pili vino i pričali, a onda sam shvatio da u krugu ljudi sjedi pjevačica Rita Ora. Nisam je uopće prepoznao jer nije bila našminkana i nosila je pidžamu. Celebrityji su tamo doista opušteni, a na kraju, to su ljudi kao i svi mi - zaključio je.

Posljednjih godina Patrik je bio DJ i bavio se fotografijom.

