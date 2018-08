Američki model uživa u Splitu: Cure, pozdravite me, ne grizem

Američki model Nyle DiMarco (29) pohvalio se kako trenutačno uživa na odmoru u Splitu. Nyle je postao poznat 2015. kada je pobijedio u showu 'America Next Top Model' i tek je drugi muškarac koji je to uspio.

Foto: Instagram

Usto, javnost je dirnula činjenica što se DiMarco rodio gluh kao i njegova braća, a njihova majka, koja je također gluha, ih je odgojila sama. Model je pohvalio hranu u Splitu i otkrio kako je jeo hobotnicu te se obratio obožavateljicama koje su se sramile prići mu. Naime, pokazao je poruke, koje su mu poslale na društvenoj mreži, i u njima su napisale kako su ga primijetile i da je zgodniji uživo, ali se nisu usudile doći do njega.

Foto: Instagram

- Molim vas, pozdravite me sljedeći put. Ne grizem - istaknuo je Nyle. Model se nedavno požalio da je otišao u kino nakon pet godina i doživio neugodnu situaciju. Dobio je uređaj kako bi mogao pratiti film 'Black Panther', no nije pravilno funkcionirao te je na njemu pisao tekst koji nije imao smisla.

Foto: Instagram

- Kažu da tekst na velikom ekranu uništava iskustvo praćenja filma i da je iritantan, no ja kažem da je to sr*nje. Takve stvari pomažu gluhim ljudima - komentirao je Nyle. Dodao je kako je izašao iz kina jer to nije mogao više trpiti te je propustio pola dijaloga u filmu. Dobio je dvije besplatne ulaznice kada je objasnio zaposleniku što mu se dogodilo, no bacio ih je jer nije želio ponovno doživjeti poniženje.

Foto: Instagram

VIDI OVO! Voli ju i Maja Šuput: Ova frizura trend je jeseni!