Modni blizanci Đurđa i Vrećo: Moj je šešir bolji od tvog šešira

Princ sevdaha Božo Vrećo (36) stigao je na otvorenje izložbe umirovljene sutkinje Đurđe Tedeschi, a povodom toga dvojac je odabrao slične modne kombinacije.

POGLEDAJTE VIDEO S OTVORENJA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Đurđa Tedeschi, čiji su stil prije svega obilježili šeširi, u Etnografskome muzeju u Zagrebu otvorila je izložbu pod nazivom 'Memories Are Made Of This - Šeširi iz privatne kolekcije Đurđe Tedeschi'. Ljubitelji mode i osobito šešira moći će sve do 10. siječnja razgledati izložbu od 55 šešira iz Đurđine privatne kolekcije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Riječ je o primjercima sa slavnim potpisima, poput Cardina, Yamamota i Saint Laurenta, ali i onih 'no name' šešira koje je pronašla u antikvarijatima, a skupljala ih je godinama.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Božo Vrećo je veliki ljubitelj haljina i modnih dodataka pa nije iznenađenje što se našao na izložbi. Đurđa i on slično su se odjenuli. Crnu haljinu i cipele na petu upotpunili su upečatljivim šeširima, kao da su se dogovorili. Na izložbi je bila i Josipa Lisac (69), koja je također nosila šešir.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako joj baš i nje trebala potvrda za to jer već godinama slovi za ikonu stila, Đurđi je nedavno pripala ta titula.

- Jako ste me razveselili - komentirala je umirovljena sutkinja.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':