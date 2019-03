Modni mačak spreman na ples: Ogolit ću se i pokazati emocije

Pažnja, Pažnja... ⚠️⚠️⚠️ Dragi moji Insta prijatelji, uskoro počinje @plessazvijezdama na @novatv_ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Velika mi je čast i zadovoljstvo predstaviti Vam svoju plesnu partnericu... 🥁🥁🥁🥁🥁 Ova lijepa, mlada i rasplesana dama zove se @ela.vukovic 💃🏻 Zajedno provodimo dane, jutra, noći... Plešemo, trudimo se, ona me uči, muči se samnom 🤷🏻‍♂️, ima 🐎 živce... Hahahaha... Ugl, ja sam jako sretan i zahvalan jer sam dobio sjajnu mentoricu koja me uči nevjerojatnim stvarima. Jedva čekam da Vam se predstavimo, zaplešemo i da Vam prenesemo našu emociju "for real" u Live emisijama... 💞🔜🕺🏻⭐️💃🏻

