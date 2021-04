Drugi dan finalnog tjedna 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' donosi zadatak koji baš niti jedan kandidat nije dočekao s veseljem – moraju napraviti toplo jelo i glavno jelo s prilogom, ali među sastojcima nema mesa. Uz to, za zadatak imaju 75 minuta, a nemaju mogućnost međusobnog pomaganja ni posuđivanja namirnica.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vege kuhanje. Joj, užas! Kaj s čim? - prokomentirala je Mirela, a Jošku nikako nije bilo jasno da ne može dobiti neko meso za upotpuniti jelo. Najveći problem kandidatima je bio velik broj namirnica koje su dobili kao zadane, a koje nisu znali ukomponirati u jela. Prije nego što su kušali jela, žiri je negativne bodove za prljavu radnu jedinici dao Jošku i Ivani.

Ljuba je priznala da je bila uvjerena kako njezina jela, a riječ je bila o pljukancima s tartufatom i lisičarkama te složencem od povrća, nisu dobra.

- Za glavno jelo je problem što nije zapečeno kako treba i očekivala sam da je jako blago jer je blijedo, ali nije - prokomentirala je Željka. 'Pljukanci su trebali biti manji i tanji, bili bi odmah ukusniji', dodao je Pažanin. Ljuba je za svoja jela dobila 21 bod, puno više nego što je očekivala.

Sljedeća je pred žiri išla Ljubina donedavna partnerica Mirela, koja je napravila heljdoto od lisičarki i prženog luka, a za glavno jelo složenac od krumpira u koji je stavila i inćune, što je stvorilo pomutnju kod Pažanina jer nije bio siguran da se to smjelo koristiti, no Željka je objasnila da to nije problem jer vegetarijanci jedu ribu.

- Musaka je fina, prija mi. Ima dosta maslinovog ulja i masnoće iz mliječnih proizvoda, ne fali ni grama mesa. Jedino bih volio da je malo jače zapečeno - prokomentirao je Špiček. Željka je također imala pohvale za Mirelino glavno jelo, a Pažanin je bio jako zadovoljan i predjelom. Od žirija je nakon pohvala dobila 24 boda. Jozefina je pripremila za toplo jelo pizzu s povrćem, a kao glavno jelo napravila je šareni tanjur sa žitaricama i omletom.

- Što se tiče glavnog jela, svaka stvar za sebe je fina. Ali ono što je problem je što niste znali što je vaše jelo. Ništa nije povezano. Tehnički je perfektno. Kod pizze je problem s tijestom koje je trebalo biti puno tanje i naglo zapečeno, trebalo je biti i manje pelatI - komentirao je Pažanin. Jozefina je za svoje zbunjujuće jelo dobila 20 bodova i bila je zadovoljna.

Ivana je priznala da joj je nedostajalo malo vremena za pripremu jela kako je zamislila, ali je svejedno pred žiri donijela žitarice s umakom od gljiva te njoke u povrtnom raguu.

- Njoki su na granici kuhanog, nije se povezalo s umakom, šalša, začini… ništa! - kritičan je bio Špiček prema njezinom glavnom jelu. Ali zato je za toplo predjelo imao samo riječi pohvale. Ivana je dobila 20 bodova.

Ksenija nije iskoristila sve zadane namirnice pa je već u startu mogla računati da će dobiti manje bodova, a žiriju se predstavila s heljdom s povrćem i lisičarkama te s musakom. Po komentarima žirija oba jela su bila dobra, no zbog nekorištenja namirnica dobila je svega 14 bodova.

Josip je za predjelo napravio pizzu, a za glavno jelo rižu s povrćem. Željka se odmah zapitala je li Josip uopće iskoristio sve namirnice, ali on je pojasnio svoje recepte prema kojima je bilo jasno da je sve skombinirao, ali na upitan način.

- Nije ovo njegov dan i meni je to jako žao, ali vidjeli smo odmah da će biti problema. Radio je svakakva čuda s pizzom, bolje da se ni ne prisjećam - kazao je Pažanin nakon kušanja.