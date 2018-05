'Moja Croatia' je vječni hit i njena produkcija je svjetska

Sretan sam što je došla neka nova generacija da me ostave malo na miru, da za rukav počnu potezati neke nove klince, rekao je Marin Ivanović Stoka (37).

Legendarni reper snimio je spot za navijačku himnu 'Moja Croatia' s Matijom Lazarevićem (20), trenutačno najpopularnijim hrvatskim youtuberom. Spektakularnu premijeru spota u petak, 18. svibnja u podne gledali su s ponosom na Youtube kanalu Joomboos.

Iako je himna napravljena uoči Svjetskoga nogometnog prvenstva u Rusiji, Stoka i LayZ kažu: ‘Moja Croatia’ je vječni hit, ponosni smo! Produkcija je svjetska, tako se snimaju i spotovi u Dubaiju. Pjesmu su snimali u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, na maksimirskom stadionu, Hendrixovu mostu i u parku Nović kod Stokine zgrade.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Spot možete gledati na Joomboos Youtube kanalu, premijerno od petka, 18. 5. - točno u podne

Pobjednik prvog JoomBoosova talent showa 'VideoStar' za najtalentiranijeg youtubera regije prvu pjesmu odlučio je snimiti kad dođe do 100.000 pratitelja. I uspio je! Njegovi fanovi su ga podržali. Prije šest mjeseci se ohrabrio i objavio pjesmu 'Nije malo' koju je snimao s prijateljima. Spot trenutačno ima više od dva i pol milijuna pregleda, a uspjeh pjesme iznenadio je i JoomBoos, koji je Matiji omogućio ostvariti san - da surađuje sa svojim idolom.

- Kao klinci smo uvijek iza zgrade slušali Stoku jer smo svi furali taj ‘đir’, no kao mali nisam mogao zamisliti da ću jednog dana snimati spot baš s njim - govori Matija, koji se sjajno proveo na snimanju spota. Stoka je nedavno rekao kako, osim razvijanja karijere, želi pomoći mladim reperima da se probiju na scenu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL SUPER DUO Stoka i JoomBoosov youtuber LayZ odmah su kliknuli kad su se upoznali

- Predobro je odrepao. Stvarno smo ‘kliknuli - rekao je o Karlovčaninu.

- Prvi put mi se dogodilo da je gradom prolazila grupa klinaca. Samo dvije starije djevojke su vidjele mene, a ostalih petnaest derali su se i vrištali što vide LayZ-ja! - rekao je Stoka, koji je ponosan na svoju suradnju s LayZ-jem te JoomBoosom. Reper je nedavno koncertom u Zagrebu proslavio 20 godina karijere. Sretan je što ga je velik broj fanova podržao, a sprema i nove pjesme.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Navijačku himnu ‘Moja Croatia’ snimali su u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, na maksimirskom stadionu, Hendrixovu mostu i u parku Nović kod Stokine zgrade. Reper želi pomoći mladim nadama da se probiju na scenu pa je odmah prihvatio suradnju s popularnim youtuberom

- Sad će zainteresiranost publike biti još veća jer Nered i ja pripremamo veliki povratnički koncert 6. listopada u Domu sportova nakon petnaest godina - rekao je Stoka. Pozornost publike skrenuo je predstavom 'Stara škola kreka: Iz tame u svjetlo', za čiji tekst su zaslužni redatelji Mario Kovač i Petra Radin.

- Htio sami proširiti publiku, da više nije samo rap publika, i zato sam napravio predstavu. Ona je toliko dobro prošla da se vidim tu u budućnosti jer je to svakako puno širi krug ljudi od glazbe. Predstava je poboljšala sve što radim i podignula sve na novu razinu - priznao je Stoka, koji u monodrami glumi 13-godišnjeg sebe u paklu droge.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ovo je potpuno drukčije od nastupa na koncertu. Radim ovo bez maske, iz perspektive Marina koji nema gard - kaže Ivanović, koji svoju predstavu preporučuje svima, a posebice mladima, jer njima je potreban uvid u stanje prave ovisnosti.

- Kada im protiv droge krenu pričati psiholozi, oni im se smiju jer znaju više od njih, a kad im to govorim ja, koji sam u drogama bio dva desetljeća, mislim da to bolje dožive - objasnio je reper i poručio da osim predstave njegovi obožavatelji u pjesmama mogu osjetiti da je iz tame prešao u svjetlo. Otkri je i što nas očekuje na povratničkom koncertu na jesen.

- Dat ću srce, dušu i tijelo, sve znanje i iskustvo koje imam. Hoćemo li uspjeti, to je na publici. Mi ćemo se stvarno potruditi da Hrvatskoj i okolnim zemljama u rapu pružimo nešto što dosad nije viđeno. To će biti hip-hop spektakl kakve ovi prostori ne pamte. Hoćemo li napuniti dvoranu, to ne znam, ali repat ću i za pola dvorane - iskren je Stoka, koji je kao klinac, unatoč obitelji koja ga je podržavala u namjeri da postane košarkaš, zamijenio sport džointom, a nakon 18 godina ovisnosti ohrabrio se nakon brojnih pokušaja i padova, izrugivanja, nepovjerenja i razočaranja te je ponovno ustao.

Da reperu ne nedostaje potpore i motivacije, priznao je bez nedoumica. Uvelike ga podupire i publika zbog koje ovo sve i radi, ali ipak najveća potpora mu je buduća supruga, voditeljica Jasna Saletović, s kojom se zaručio na Badnjak prošle godine.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ona voli ono što ja radim i zajedno smo tim te mi bez njezine potpore ništa ne bi imalo smisla - govori Stoka, koji trenutačno ima posla preko glave, a privatni život i planove ipak voli zadržati za sebe.

MOJA CROATIA

U srcu je nosim,

gdje god da idem,

uzdignute glave,

ponosno da vide.

Prek’ visokih gora i dalekih mora,

k’o crte na licu didovih bora.

Pobjeda, borba, veselja, nacija…

Volim te jako,

Moja Croatia.

Ponos suzu krije sreća,

sunce sije,

moja zemlja

ljubav srce krije.

Kockice drage uvijek me prate,

di god da dođem svi su čuli za Hrvate.

More je plavo, medalje zlatne,

navijački JoomBoos,

volim te brate.

Ljubav, ponos, pobjeda, milina,

suza je u oku, rap hrvatskog sina.

Zastava, pjesma, baklja, himna,

šampioni pokazali smo svima.

Žrtva, trening, odricanje, strast,

Bog i Hrvati, domovina, čast.

Neponovljiv flow koji trga bass,

mi smo Hrvati, potražite spas.

Valovi, tribine, promuknuti glas,

Borbena formacija, kamikaze, gas.

Razigravanje, akcija, precizni pass.

Mi smo prvaci, kucnuo je čas.

Diljem Lijepe Naše opet euforija,

crven, bijeli, plav, insta boje našeg storyja...