'Moja ekipa i ja već danima smo u suzama': Rozga je u Sarajevu završila projekt svoje karijere

Kažu kako je u Sarajevu jedna od najzahtjevnijih publika na ovim prostorima i da kad netko jednom pogriješi, nema mu ispravka. Ali zato kad vole, vole na najjače. A s najviše ljubavi tisuće Sarajlija su u subotu navečer u dvorani "Zetra" dočekali pop zvijezdu Jelenu Rozgu.

Rasprodanim koncertom pokazali su da je Splićanka kod njih itekako dobrodošla, a tijekom cijelog koncerta dokazivali ljubav prema njoj, kao i ona prema obožavateljima koji su u ogromnim redovima strpljivo čekali svoj ulazak u dvoranu i početak posljednjeg koncerta Rozgine regionalne turneje "Minut srca mog".

- Dobra večer, Sarajevo. Dobra večer, dobri i dragi ljudi. Sretna sam i zahvalna što ste uz mene 28 godina, što ste došli večeras u ovolikom broju i omogućili mi da imam najljepši pogled na ovu rasprodanu dvoranu. Ovo je posljednji koncert turneje i večeras sam posebno emotivna. Nemojte mi zamjeriti na suzama, to će biti suze radosnice - rekla je emotivna Rozga nakon što je koncert spektakularno otvorila s pjesmama "Ne tiče me se" i "Nirvana".

Sarajevo: Jelena Rozga održala kocert u Zetri | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Okružena s desetak plesača, Rozga je u Sarajevo donijela, ne samo set listu bogatu njezinim najvećim hitovima, već i najskuplju produkciju jednog hrvatskog izvođača. Vatreni topovi, dim, konfeti, light show, laseri... Produkcija koje se ne bi posramile niti najveće svjetske zvijezde doprinijela je da Jelena uz glazbeni dobije i vrhunski scenski spektakl. Modni dvojac iz eNVy rooma, Nikica Ivančević i Vjeko Franetović, potrudili su se oko atraktivnih kostima i Jelenu presvlačili čak četiri puta.

Već podosta emotivnoj joj večeri, splitskoj pjevačici koncert je dodatno uljepšao dolazak njezine majke Marije koja je sa suzom u oku promatrala kćer koja je s krcatom Zetrom ostvarila još jedan svoj san.

- Mama je presretna. Rekla mi je: 'Joj, pa Jelena, tebe ovdje ljudi stvarno vole'. Ponosna je jako - rekla nam je pjevačica po silasku s pozornice na kojoj se zadržala gotovo tri sata.

Od "Ginem", "Dani su bez broja", "Je l' zbog nje" i drugih pjesama koje je otpjevala u grupi Magazin, preko "Oprosti mala" i "Robe s greškom" koje su obilježile njezin debitantski album 2006. godine, pa sve do "Okusa mentola", "Mog proljeća", "Moderne žene" i drugih hitova koje je otpjevala kao već dokazana "kraljica estrade", Sarajevo je s Jelenom pjevalo uglas. Ipak, izvođenje jedne pjesme Jeleni je bilo posebno važno.

- 'Lavica', to je nova pjesma, a postigla je ogroman uspjeh u čitavoj regiji. Moj Rozga, tata, nije mogao doći, ali ta pjesma je za njega - kroz suze je rekla Jelena o stihovima "ja sam po mome ocu lavica".

"Jele, Jele, Jele", skandirali su pjevačici obožavatelji nekoliko puta tijekom večeri, ispisivali transparente s poznatom parolom "Jelena Rozga ludilo mozga" pa zborski počeli pjevati "Sedam minuta sama, ja stojim zaključana" iz hit pjesme "Razmažena".

- Čim smo sišli s bine, moja ekipa i ja smo se zagrlili i zaplakali. Zapravo, plačemo već danima jer je ovo kraj jedne lijepe priče. Svima nam je jako stalo, svi smo zaista živjeli ovaj projekt - priznala je Jelena na konferenciji za medije.

Nakon rasprodanih koncerata u Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu, Skoplju i Zadru, Rozga je i u Sarajevu dokazala da je omiljena i da je vole sve generacije.

- U četvrtak mi je bio let za Sarajevo i cijeli avion je bio pun ljudi koji su išli na moj koncert. Čujem da je tako bilo i sutradan i danas... Bila sam toliko sretna. Sa svakim sam se, dok sam čekala let, fotkala, zapjevala. Ne mogu opisati tu sreću kad netko zbog mene krene na put, kupi avionsku kartu... Sve to košta. Svima sam zahvalna do neba - zaključila je presretna pjevačica koja već radi na novoj pjesmi i spotu, a u prosincu će se čak šest puta pokloniti beogradskoj publici u kultnom Sava centru, gdje je već sad postavila rekord ovog stoljeća po broju zakazanih uzastopnih koncerata.

