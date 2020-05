Moji štenci su mi zadovoljstvo veće od bilo kojeg TV programa

Ne stignem gledati ‘Kolo sreće’, samo ponekad bacim oko. U mirovini sam, ali nemam vremena. Uvijek treba nešto oko kuće raditi, a sad imamo i sedam štenaca, rekao nam je Oliver Mlakar (84).

Televizijska legenda veseli se što “Kolo sreće” ide dalje. Zadovoljan je Borisom Mirkovićem, koji je od njega preuzeo ulogu voditelja. Boris je, kaže Mlakar, vrlo simpatičan i spontan.

Foto: Privatna arhiva

- Jako sam se obradovao kad su me, kad su tek počeli snimati, pozvali u goste. Tad smo malo popričali, pitao me je i za pokoji savjet, iako mislim da mu nije trebao. Doista dobro to radi - pohvalio je nasljednika.

“Kolo sreće” u svijetu prati čak 47 milijuna gledatelja. Naš najpoznatiji TV voditelj jako je ponosan što je i sam bio dio tog tako gledanog projekta. To je za njega lijepa, zabavna emisija za razbibrigu cijele obitelji.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Kad sam počeo snimati, ‘Kolo sreće’ je u Hrvatskoj bio novitet. Jako gledano je bilo, vjerujem da je i danas. Ali 47 milijuna ljudi da gleda show... to je jako puno - priča Oliver.

Ukupno je snimio 2002 emisije, a prestao je raditi 2002. Iskustva su, kaže, jako lijepa. Rečenica koju je najčešće izgovarao bila je: “Tanja, idemo u lov na sreću”. Odnosilo se to na ondašnju hostesu, a danas urednicu na HRT-u Tanju Tušek. Nikad mu, ističe Oliver, Tanja nije rekla: “Daj promijenimo tu rečenicu”.

- Tanja je bila jako pristojna i nenametljiva. Prekrasna mlada žena baš kao i Elena Šuran i Maja Vračarić, koje su također sa mnom radile u ‘Kolu sreće’ - prisjeća se Oliver. Ne pamti nijedno loše iskustvo. Ako je netko i pogriješio, ističe, show se snimao, pa se sve moglo ponoviti. Ljudi su se radovali osvojenim nagradama, poznanstvu s njim, pa nije, kaže, bilo nijednog incidenta na snimanjima.

- Osim toga, kandidati koji su došli zavrtjeti kolo, došli su nam u studio, kao u goste. I baš su svi bili veseli, pristojni. Pamtim samo da je bilo treme, ali i nju smo razbili prije početka snimanja. Običnim razgovorom, malo smo pričali, malo se našalili i trema je nestala - prisjeća se.

Foto: PIXSELL

Iako je već godinama u mirovini, i danas uživa status najveće televizijske zvijezde. Karijeru je gradio polako, korak po korak. Godinama je radio u Informativnom programu, istodobno vodio i neke festivale u Zabavnom programu. Sjeća se i Nele Eržišnik, koja mu je jednom, zbog čitanja vijesti za stolom, rekla: “Znam te samo do struka, a sad vidim da si i dole dobar komad”. Najpopularniji kviz bivše države bila je “Kviskoteka” autora Laze Goluže, koja je Mlakaru osigurala zvje Foto: Privatna arhiva zdani status, a i danas mu je najdraži projekt. Dala mu je prigodu da se pokaže, a on ju je znao iskoristiti. Ta ga je “Kviskoteka”, priznaje, obilježila. Od kolegica je najviše volio raditi s pokojnom Helgom Vlahović i Jasminom Nikić. Helgu pamti po dobroti, želji da svakome pomogne, nenametljivosti, finoći. S Jasminom je 15 godina zaredom vodio Splitske festivale. Od emisija uživo pamti “Jadranske susrete”, na kojima su se dogodile i neželjene stvari. Nema nagrade koju u svom fahu nije dobio i da može vratiti vrijeme, ništa u životu ne bi mijenjao.

– Zadovoljan sam, dobio sam i više nego što sam zaslužio. Lijepe poslove, popularnost, ljubav gledatelja. Kad bih se ponovno rodio, opet bih odabrao isto. Sretan sam čovjek, zdrav sam, imam divnu obitelj, moju rudlavu Dunju s kojom se i danas divno slažem - sretan je Oliver. Danas su mu najveći izazovi njegovi psi, želja da njegov patuljasti šnaucer na svjetskom natjecanju u Amsterdamu bude prvi. Svaki put kad supruga Dunja uđe sa psom u ring, srce mu brže zakuca.

- To su naši psi koji s nama spavaju, putuju, a Dunja ih uređuje i češlja, prezentira u ringu - priča Mlakar, koji s njima pobjeđuje već 35 godina. Trenutačno je okupiran sa sedam štenaca.

- Ništa nije ljepše nego gledati te malo kako se igraju, valjaju, trče mi ususret, tim zubićima kao iglicama, hvataju za nogavicu. To je zadovoljstvo veće od bilo kojega televizijskog programa - kaže.