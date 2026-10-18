Monika Jukić nakon pobjede u talent showu - ima prvi singl!

Pobjeda u prvoj sezoni LOUD STAGE-a za Moniku Jukić bila je početak. Pjesma "Moje zlato", s kojom je osvojila publiku i pobjedu u finalu, 24. listopada izlazi kao njezin prvi službeni singl pod okriljem izdavačke kuće LOUD DIGITAL.

Dan poslije Monika će je ponovno izvesti uživo, ovoga puta pred publikom u zagrebačkoj Tvornici kulture, na koncertu koji okuplja natjecatelje prve sezone showa. Glazbu i tekst pjesme potpisuje Miro Buljan, koji je ujedno zaslužan za produkciju i aranžman. Službenim izdanjem "Moje zlato" dobiva novi život izvan natjecateljske pozornice, a Monika priliku da svoj glazbeni put nastavi vlastitim singlom.

Upravo je nastavak rada s mladim izvođačima jedna od važnih ideja projekta LOUD STAGE, domaćeg digitalno-diskografskog glazbenog talent showa u organizaciji LOUD DIGITAL-a. Osim predstavljanja novih pjevača, projekt im pruža priliku za rad na autorskim pjesmama, suradnju s producentima i mentorima, studijsko iskustvo te razvoj vlastitog izvođačkog identiteta. Cilj je mladim talentima omogućiti da nakon natjecanja nastave stvarati i grade svoj put na glazbenoj sceni.

Foto: Promo LOUD STAGE

Na koncertu LOUD STAGE SHOW, koji će se održati u Tvornici kulture 25. listopada, uz Moniku Jukić nastupit će Lucija Ana Horinek, Ema Vujičić, Karlo Ferček, Ema Marunović, Franka Sloup i Dora Labor te ostali sudionici prve sezone. Koncert u Tvornici kulture zaokružit će prvu sezonu projekta i najaviti njegov nastavak, ali i dati priliku da izvođači svoj rad uživo predstave publici. Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Entrio.

Foto: Promo LOUD STAGE

LOUD STAGE pritom već priprema nastavak pa je tako druga sezona planirana je za 2027. godinu, a obuhvatit će 17 epizoda i 16 kandidata. U središtu projekta i dalje će biti mladi pjevači koji pišu vlastite pjesme i žele razvijati svoj glazbeni izraz uz podršku profesionalaca iz industrije. Prijave za novu sezonu počinju 1. siječnja 2027., a dodatne informacije bit će dostupne na službenoj stranici loudstage.hr i društvenim mrežama projekta.