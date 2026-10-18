Obavijesti

Show

Komentari 0
BIT ĆE U TVORNICI

Monika Jukić nakon pobjede u talent showu - ima prvi singl!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Monika Jukić nakon pobjede u talent showu - ima prvi singl!
6
Foto: Promo LOUD STAGE
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Glazbu i tekst pjesme potpisuje Miro Buljan, koji je ujedno zaslužan za produkciju i aranžman...

Admiral

Pobjeda u prvoj sezoni LOUD STAGE-a za Moniku Jukić bila je početak. Pjesma "Moje zlato", s kojom je osvojila publiku i pobjedu u finalu, 24. listopada izlazi kao njezin prvi službeni singl pod okriljem izdavačke kuće LOUD DIGITAL.

Dan poslije Monika će je ponovno izvesti uživo, ovoga puta pred publikom u zagrebačkoj Tvornici kulture, na koncertu koji okuplja natjecatelje prve sezone showa. Glazbu i tekst pjesme potpisuje Miro Buljan, koji je ujedno zaslužan za produkciju i aranžman. Službenim izdanjem "Moje zlato" dobiva novi život izvan natjecateljske pozornice, a Monika priliku da svoj glazbeni put nastavi vlastitim singlom.

ROMANTIČNI BIJEG FOTO Šuput se hvali skupim izletom i novim dečkom: U Parizu je skoro pokazala grudi
FOTO Šuput se hvali skupim izletom i novim dečkom: U Parizu je skoro pokazala grudi

Upravo je nastavak rada s mladim izvođačima jedna od važnih ideja projekta LOUD STAGE, domaćeg digitalno-diskografskog glazbenog talent showa u organizaciji LOUD DIGITAL-a. Osim predstavljanja novih pjevača, projekt im pruža priliku za rad na autorskim pjesmama, suradnju s producentima i mentorima, studijsko iskustvo te razvoj vlastitog izvođačkog identiteta. Cilj je mladim talentima omogućiti da nakon natjecanja nastave stvarati i grade svoj put na glazbenoj sceni.

Foto: Promo LOUD STAGE

Na koncertu LOUD STAGE SHOW, koji će se održati u Tvornici kulture 25. listopada, uz Moniku Jukić nastupit će Lucija Ana Horinek, Ema Vujičić, Karlo Ferček, Ema Marunović, Franka Sloup i Dora Labor te ostali sudionici prve sezone. Koncert u Tvornici kulture zaokružit će prvu sezonu projekta i najaviti njegov nastavak, ali i dati priliku da izvođači svoj rad uživo predstave publici. Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Entrio.

Foto: Promo LOUD STAGE

LOUD STAGE pritom već priprema nastavak pa je tako druga sezona planirana je za 2027. godinu, a obuhvatit će 17 epizoda i 16 kandidata. U središtu projekta i dalje će biti mladi pjevači koji pišu vlastite pjesme i žele razvijati svoj glazbeni izraz uz podršku profesionalaca iz industrije. Prijave za novu sezonu počinju 1. siječnja 2027., a dodatne informacije bit će dostupne na službenoj stranici loudstage.hr i društvenim mrežama projekta.

Foto: Promo LOUD STAGE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ena Begović stradala je u teškoj prometnoj nesreći, a njena kći Lana udala se ovog vikenda...
HRVATSKA GLUMICA

Ena Begović stradala je u teškoj prometnoj nesreći, a njena kći Lana udala se ovog vikenda...

Diva hrvatskog glumišta preminula je u teškoj prometnoj nesreći prije više od dva desetljeća
FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...
VICTORIA'S SECRET

FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...

Modeli, odnosno 'anđelice' su i ove godine priredile nevjerojatan show. Revija donjeg rublja 'Victoria's Secret' održala se u Kaliforniji, a među modelima su sestre Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio...
Anja Šovagović podijelila video s vjenčanja Lane Radeljak, a jedan detalj raznježio je sve!
EMOTIVAN TRENUTAK

Anja Šovagović podijelila video s vjenčanja Lane Radeljak, a jedan detalj raznježio je sve!

Anja Šovagović Despot oduševila je pratitelje dijeljenjem emotivnih trenutaka s vjenčanja Lane Radeljak i Antonija Barišića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026