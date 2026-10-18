Glazbu i tekst pjesme potpisuje Miro Buljan, koji je ujedno zaslužan za produkciju i aranžman...
Monika Jukić nakon pobjede u talent showu - ima prvi singl!
Pobjeda u prvoj sezoni LOUD STAGE-a za Moniku Jukić bila je početak. Pjesma "Moje zlato", s kojom je osvojila publiku i pobjedu u finalu, 24. listopada izlazi kao njezin prvi službeni singl pod okriljem izdavačke kuće LOUD DIGITAL.
Dan poslije Monika će je ponovno izvesti uživo, ovoga puta pred publikom u zagrebačkoj Tvornici kulture, na koncertu koji okuplja natjecatelje prve sezone showa. Glazbu i tekst pjesme potpisuje Miro Buljan, koji je ujedno zaslužan za produkciju i aranžman. Službenim izdanjem "Moje zlato" dobiva novi život izvan natjecateljske pozornice, a Monika priliku da svoj glazbeni put nastavi vlastitim singlom.
Upravo je nastavak rada s mladim izvođačima jedna od važnih ideja projekta LOUD STAGE, domaćeg digitalno-diskografskog glazbenog talent showa u organizaciji LOUD DIGITAL-a. Osim predstavljanja novih pjevača, projekt im pruža priliku za rad na autorskim pjesmama, suradnju s producentima i mentorima, studijsko iskustvo te razvoj vlastitog izvođačkog identiteta. Cilj je mladim talentima omogućiti da nakon natjecanja nastave stvarati i grade svoj put na glazbenoj sceni.
Na koncertu LOUD STAGE SHOW, koji će se održati u Tvornici kulture 25. listopada, uz Moniku Jukić nastupit će Lucija Ana Horinek, Ema Vujičić, Karlo Ferček, Ema Marunović, Franka Sloup i Dora Labor te ostali sudionici prve sezone. Koncert u Tvornici kulture zaokružit će prvu sezonu projekta i najaviti njegov nastavak, ali i dati priliku da izvođači svoj rad uživo predstave publici. Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Entrio.
LOUD STAGE pritom već priprema nastavak pa je tako druga sezona planirana je za 2027. godinu, a obuhvatit će 17 epizoda i 16 kandidata. U središtu projekta i dalje će biti mladi pjevači koji pišu vlastite pjesme i žele razvijati svoj glazbeni izraz uz podršku profesionalaca iz industrije. Prijave za novu sezonu počinju 1. siječnja 2027., a dodatne informacije bit će dostupne na službenoj stranici loudstage.hr i društvenim mrežama projekta.
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