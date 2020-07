Monika napustila TV zbog udaje za Mamića, a bosanska Hilton dijeli savjete na Instagramu...

<p>Ludnica i konstantno bježanje. Tako nam opisuju život kandidati nakon sudjelovanja u prvom reality showu u Hrvatskoj “Story Supernova”. Bilo je to prije 17 godina. Najavljivala se odlična zabava, a tako je uistinu i bilo.</p><p>Mladi ljudi natjecali su se za ulogu voditelja Nove TV. Tisuće gledatelja bili su subotom navečer ispred malih ekrana kako bi vidjeli s kakvim će se izazovima susresti natjecatelji. Taj show je bio odskočna daska ponekim TV zvijezdama današnjice. <strong>Anja Alavanja </strong>(36), <strong>Barbara Radulović</strong> (37) i <strong>Monika Kravić</strong> (38) radile su nakon showa kao voditeljice. Dok je Barbara nakon nekoliko godina otišla u produkciju, Monika Kravić je odustala od voditeljske karijere i napustila televiziju kako bi se udala za <strong>Marija Mamića</strong>. Bračna idila potrajala je šest godina, dobili su dva sina, a o bračnom krahu Monika nikad nije govorila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj Mamić kupila selo</strong></p><p>Bivši supružnici su se sporazumno rastali prije dvije godine nakon jednog ročišta, no Monika i Mario na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu vode dva spora oko djece, ali je postupak tajan. Uz sve bračne nedaće, u javnost je izašlo i da bivša voditeljica duguje <strong>Zoranu Mamiću</strong> (48) 200.000 eura, što je oko 1,48 milijuna kuna, plus kamate od 2016. </p><p>Anja Alavanja je jedna od rijetkih iz postave “Story SuperNova” koja je ostala u voditeljskim vodama. Za 24sata prisjetila se kako su ih fanovi te 2003. godine “proganjali” pa su se jednom prilikom sakrili u podrum kafića.</p><p>- Imali smo dogovoren nastup na glavnom trgu, trebali smo pozdraviti fanove. Tad smo vidjeli da je na Trgu horda ljudi, koji su, kad su nas ugledali, krenuli prema nama kako bi nas pozdravili. Sve je preraslo u histeričnu jurnjavu fanova za nama. Producenti showa su nam, uplašeni, dali znak da uđemo u gradsku kavanu, gdje smo u podrumu čekali da se situacija smiri. Bilo je još takvih situacija kad nam, zbog gomile fanova, produkcijska ekipa nije dopustila da izađemo iz autobusa - prisjeća se Anja.</p><p>Te 2003. godine bila je svjesna popularnosti showa, ali nije se previše zanosila time. Znala je, kako kaže, da će ta histerija trajati koliko i sam show i ponosna je što je bila dio toga. Sa snimanja pamti mnogo zanimljivih situacija.</p><p>- Napeto je bilo izbacivanje kandidata na samom početku showa, kada smo izbacivali jedni druge. Jedne mi je večeri prilikom izbacivanja, Rene Bitorajac saopćio da sam ispala iz showa, i čak smo krenuli snimiti oproštajni intervju, kad mi je rekao da se šali. Dobro se sjećam i kviza u live emisiji, u kojem smo Monika, Tironi i ja dobili put u Miami - govori. Ostala je bliska tek s nekoliko ljudi, al kaže kako između svih bivših kandidata ima neka tajna veza.</p><p>Ubrzo nakon tog showa krenuo je i prvi hrvatski glazbeni reality show “Story Supernova Music Talents”. Iako nije pobijedila, Alavanja je dobila priliku voditi tu emisiju s kolegom<strong> Elezovićem</strong>. Danas na Novoj TV vodi “Zdravlje na kvadrat”, u braku je sa <strong>Željkom Romcem</strong> i imaju dvoje djece.</p><p>U “Story SuperNova” se natjecala i bivša misica <strong>Rajna Raguž</strong> (34), koja se trenutačno bavi fotografijom, a rijetki znaju da se te 2003. godine natjecala i <strong>Nikolina Ristović</strong> (44), tad<strong> Pišek</strong>. U to vrijeme bila je novinarka na HTV-u. Kad je čula da je Nova TV raspisala natječaj za voditelje, nije dugo dvojila. Iako je ušla u top 20, odustala je jer je čula da se od emisije planira napraviti reality show. Bivša TV voditeljica trenutačno živi u Beogradu s povjesničarom umjetnosti i suprugom <strong>Vidojem Ristovićem</strong> (41) te kćeri <strong>Unom Sofijom</strong>.</p><p>Bosanska Paris Hilton, kako su joj svi tepali kad se počela pojavljivati u javnosti, <strong>Hana Hadžiavdagić </strong>(36), udana <strong>Tabaković</strong>, Hrvatskoj je poznata još od emisije “Red Carpet” 2008., kad je radila kao novinarka, a kasnije je sudjelovala i u reality showovima poput “Farme” 2011. Danas je ona influencerica, redovito vodi verbalne bitke na svojoj društvenoj mreži, a medijske stupce puni ratom protiv šogorice na čijoj se nedavnoj svadbi nije pojavila s mužem i bizarnim automobilskim nesrećama.</p><p>Iz tog vremena sjećamo se i <strong>Fani Stipković</strong> (37), manekenke koja je završila kao novinarka “Red Carpeta”, da bi se preselila u Španjolsku, gdje i danas živi.</p>