Monogamija mu ne ide, a zbog njega se htjela ubiti profesorica

Nikad ne pazim što govorim jer znate, dugo sam ovdje, što mi mogu, našalio se nedavno glumac Clint Eastwood koji danas navršava 88 godina. Peterostruki oskarovac kaže kako ne slavi rođendane jer u ovoj dobi mu to nema smisla i ne voli raditi zabave za sebe.

Foto: Wikipedia

- Odem na piće i to mi je dovoljno - ističe Eastwood koji je trenutačno u vezi s hostesom Christinom Sanderom (54). Glumac je postigao popularnost još 60-ih godina kada je snimio svoje prve velike filmove 'Za šaku dolara', 'Za dolar više' te 'Dobar, loš, zao'. Riječ je o špageti-vesternima pokojnog redatelja Sergija Leonea koji se nazivaju dolarska trilogija. Eastwooda je publika najviše upamtila po ulozi inspektora u kriminalističkom trileru 'Prljavi Harry' nakon kojeg je snimljeno pet nastavaka. No glumac je svojedobno ispričao kako on uopće nije bio prvi izbor za taj film.

Foto: IMDB

- Pokušali su dobiti puno ljudi. Pitali su Franka Sinatru, Roberta Mitchuma i Stevea McQueena. Na kraju su izabrali Sinatru. Kasnije su me nazvali i pitali jesam li još uvijek zainteresiran - prisjetio se Eastwood. Objasnili su mu da Sinatra ima problem s rukom i ne može držati revolver, a to je bio ključni rekvizit inspektora Harryja Callahana. Prisilio je redatelja na neke prepravke te glumac ističe kako su njegova obitelj i on veliki fanovi 'Prljavog Harryja'.

Foto: DPA/Pixsell

Glumac je odrastao u bogatoj obitelji u kalifornijskom Piedmontu, a kao dijete je volio skupljati zmije i u jednom trenutku ih je prikupio čas 13. Irski pisac Patrick McGilligan (67) koji je o njemu napisao biografiju 'Clint: Život i legenda' tvrdi da Clint nije završio srednju školu i podaci o tome su označeni kao strogo povjerljivi.

- Nije provodio puno vremena u srednjoj školi jer se jako dobro zabavljao drugdje. Rijetko kad je dolazio - rekao je njegov bivši kolega. No ipak je privukao pozornost profesorice u školi kada je imao 19 godina, a ona 23 te je s njom imao seks na jednu noć. Ona to nije dobro prihvatila, pa ga je slijedila i prijetila da će se ubiti.

Foto: Wikipedia

Eastwood je radio kao spasilac, raznosač novina, prodavač, šumski vatrogasac i nosač golfskih palica. Tijekom korejskog rata su ga pozvali u vojsku, a završio je u bazi u sjevernoj Kaliforniji gdje se 'spetljao' s kćeri zapovjednika. Ubrzo su ga prebacili u Seattle gdje je putovao s bombarderskim avionom. No putem je ponestalo goriva i avion se srušio u Tihi ocean. Koristili su splav za spašavanje i uspjeli doplivati oko tri kilometra do Kalifornije.

- Kroz moj um je prolazio samo potpuni strah. Tada nisam ništa znao o avijaciji, samo sam se vozio. Bio je listopad i voda je bila jako hladna. Drago mi je da tada nisam znao kako u tom dijelu ima velike bijele psine - ispričao je svojedobno Eastwood.

Foto: Wikipedia

Glumac je alergičan na životinjsku dlaku zbog čega je rijetko snimao scene izbliza na kojima jaše u vesternima kojih je snimio dvadesetak. Kada je bio 'prisiljen' ipak jahati, morao je udahnuti lijek, a na snimanju filma 'Bronco Billy' je zbog toga bio u užasnom stanju. Eastwood je dobio nadimak 'princ vesterna' dok je njegov pokojni kolega John Wayne 'kralj vesterna'.

Clint oduvijek pazi na svoj izgled te izbjegava ispijanje sokova dok alkohol rijetko pije. Sredinom osamdesetih godina je počeo ćelavjeti pa je odlučio presaditi kosu. U javnosti se pojavio s glavom omotanom u zavoje, a tvrdio je kako je pao s bicikla. Eastwood se ženio dva puta i oduvijek voli niže žene te ih naziva 'malim lutkicama' i 'račićima'. On je visok 193 centimetara i jednom je hodao sa čak 50 centimetara nižom djevojkom.

Foto: 24sata

- Žene su kao špageti, a muškarci kao vafli. Muškarci imaju male kutije za sve dok žene sve pomiješane - istaknuo je svojedobno glumac. Ženio se dva puta i s prvom suprugom Maggie Johnson (87) završio je u braku šest mjeseci nakon spoja naslijepo. U isto je vrijeme navodno ostavio djevojku koja je zatrudnjela i dala dijete na posvojenje. Clint s Maggie ima sina, glazbenika Kylea (50) i kćer, glumicu i modnu dizajnericu Alison (46).

Foto: IMDB

- Mislio je da je premlad ušao u brak i kako se još nije dovoljno razvio - napisao je pokojni pisac Richard Schickel o odnosu Clinta prema supruzi od koje se razveo 1984. Schickel je izdao jedinu autoriziranu biografiju o glumcu 1996. pod nazivom 'Clint Eastwood: Biografija'. Clintova kolegica Marnie Van Doren (87) tvrdila je kako je Eastwood bio u vezi s njom dok je bio u braku s Johnson. Također je imao aferu s plesačicom i kaskaderkom Roxanne Tunis koja mu je rodila najstariju kćer Kimber (54) koju je glumac krio javnosti do 1989. kada je National Enquirer to razotkrio.

Foto: IMDB

- Nikad nećemo znati je li Johnson znala za dijete, ali teško da nije jer su svi na setu o tome pričali. Nije moguće kriti takvu informaciju kada živiš u malom gradu, pogotovo kada je taj mali grad Hollywood - napisao je biograf Marc Eliot o Maggie. Clintova kolegica Barbara Eden je rekla kako su on i njegova supruga cijelo vrijeme imali neku vrstu otvorenog braka. Eastwood je nakon toga bio u vezi s pokojnom plivačicom Anitom Lhoest do ranih šezdesetih, a ona je navodno pobacila ne rekavši glumcu za to. Gastrokritičarka Gael Greene je ispričala medijima kako je i ona bila u vezi s Clintom otkad mu je 1970. došla na set filma 'Dvije mazge za sestru Saru'.

Foto: IMDB

U isto vrijeme glumac je imao aferu i s francuskim modelom Cathy Regin, a ljubovao je s brojnim kolegicama sa filmskih setova među kojima je bila i Catherine Deneuve (74). No odlučio je vratiti se supruzi i to nije dugo trajalo jer je 1972. upoznao tada udanu glumicu Sondru Locke (74) s kojom je živio dok su snimali film 'The Outlaw Josey Wales'.

- Rekao mi je da nije ostalo nikakve povezanosti između njega i Maggie. Priznao mi je da nikad nije bio vjeran jednoj ženi jer se nije zaljubio - napisala je Locke u svojoj biografiji. Pobacila je dva puta i išla na podvezivanje jajnika, a i dalje je bila u braku s kiparom Gordon Andersonom koji je bio homoseksualac. Locke i Eastwood su prekinuli 1989.

Foto: Twitter/Screenshot

Clint je sljedeće godine na setu filma 'Pink Cadillac' upoznao glumicu Frances Fischer (66) s kojom je počeo živjeti te imaju kćer Francescu (25). Prekinuli su 1995., a on je još dok se Frances nije odselila iz njihovog doma bio u vezi s voditeljicom Dinom Ruiz (52). Par se vjenčao u ožujku 1996.

Foto: Wikipedia

- Činjenica da sam tek druga žena s kojom je u braku, budi u meni jake emocije - rekla je svojedobno Ruiz. Voditeljica i glumac su dobili kćer Morgan (22).

Foto: DPA/Pixsell

- Ovo je žena s kojom mi se sviđa monogamija - rekao je Eastwood tada. Par se razveo u kolovozu 2013. te je Ruiz navela da su razlog nepremostive razlike. Clint ima i sina, glumca Scotta Eastwooda (32) kojeg je dobio sa stjuardesom Jacelyn Reeves (66), a njegovi fanovi često ističu kako je zgodan na oca. S Reeves ima i kćer, glumicu i scenaristicu Kathryn Reeves (30).

Foto: Reuters/Pixsell

Eastwood se pod stare dane posvetio režiji i u veljači je izašao njegov triler 'The 15:17 to Paris'. Poznat je kao redatelj koji uvijek svoje filmove završava u rokovima i ne prelazi početni budžet. Također ne voli ponavljati scene i ne gleda završeni film prije premijere.

Foto: Wikipedia

Eastwood je za film 'Djevojka od milijun dolara' 2005. dobio Oscara u kategorijama najbolje fotografije i najboljeg redatelja. Usto je osvojio Memorijalnu nagradu Irving G. Thalberg koju osvajaju kreativni producenti čiji je rad stalno visoke kvalitete. Clint je dobio Oscare i za vestern 'Unforgiven' u kategorijama najbolje fotografije i najboljeg redatelja.

