'Morala sam zalediti jajašca i mislila sam da radim nešto loše'

Hrana i spavanje nisu više isti kao prije kad si trudan. Ali zdrava sam, i na tome sam najviše zahvalna. Vidim svoje tijelo kako se mijenja iznutra baš drastično i to je čudno iskustvo, kaže glumica

<p>Glumica<strong> Emma Roberts</strong> (29) progovorila je o problemima s neplodnošću kroz koje je prolazila prije nego je zatrudnjela. Emmi i njezinom partneru, također glumcu, <strong>Garrettu Hedlundu</strong> (36) ovo će biti prvo dijete.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Julia Roberts u Splitu </strong></p><p>Kćeri glumca <strong>Erica Robertsa </strong>(64) i nećakinji glumice <strong>Julije Roberts</strong> (53), dijagnosticirana je endometrioza pa joj je doktor savjetovao da bi bilo najbolje da zaledi jajašca. </p><p>Probleme je imala još dok je bila tinejdžerica, ali tada se nije uhvatila u koštac s time i situacija se samo pogoršavala. Doktora je poslušala jer je u budućnosti htjela postati majka. </p><p>- Kad sam saznala da imam problema i da nisam baš plodna, bila sam šokirana. Osjećala sam se čudno, i imala sam osjećaj kao da radim nešto krivo - pojasnila je. Otkrila je i zašto je tajila trudnoću u početku. </p><p>- Zadržala sam to za sebe, moju obitelj, mog partnera, nisam htjela smišljati neke velike planove koji se neće ostvariti. Ova me trudnoća naučila da jedini plan koji možeš imati jest taj da plana nema - zaključila je. </p><p>Emma je na društvenim mrežama poprilično aktivna i sada bez problema objavljuje fotografije svog trudničkog trbuščića. </p><p>- Hrana i spavanje nisu više isti kao prije kad si trudan. Ali zdrava sam, i na tome sam najviše zahvalna. Vidim svoje tijelo kako se mijenja iznutra baš drastično i to je čudno iskustvo. Iznenađujuće, a prekrasno. A onda opet, s druge strane, ima dana kada se osjećam kao da me netko oteo - kaže.</p>