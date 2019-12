Morales divljala, Šuker pipkao misice, Seve ostavila konobara

Bit ćemo europska sila, plaće će biti veće, obećavali su političari. Hajduk će biti prvak, dolazile su najave iz Splita. Sve će biti transparentnije, zaklinjale su se institucije. Više neću piti, uvjeravao nas je Grdović... Ali malo toga se promijenilo u tom smislu u ovih deset godina. U novo desetljeće ušli smo s novim predsjednikom, Ivom Josipovićem, koji će tek kasnije lupetati štapićima u nadi da će opet sjesti na Pantovčak... Na estradi su se 'muvali' isti likovi kao i sada, samo u drugačijim ulogama, drugačijeg izgleda i s drugim ljubavima. I s puno manje plastike.

Baš te 2010. godine buknula je ljubav Severine i Milana Popovića. Sevka je u to vrijeme ljubovala s konobarom Slavkom Šajinovićem, ali ubrzo ga je odbacila zbog srpskog kralja bakra. Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Par se upoznao na Milanovoj rođendanskoj proslavi, a pjevačica je tad rekla kako je već nakon pet minuta znala "kako se radi o dubljim emocijama". Bili su to sretni dani ovog bivšeg para, a ljubav je potrajala još tri godine.

A te 2010. Ava Karabatić povlačila se po sudovima zbog optužbi za ucjenu zadarskog profesora. Splitska starleta i njezina majka Sanja su oslobođene optužbi, dok je Avin tadašnji dečko i njezina najveća ljubav Špiro Miličić osuđen na zatvorsku kaznu.

- Hvala Bogu da je gotovo. O zatvoru uopće ne želim razmišljati, nadam se da će i Špira osloboditi - rekla je tad Ava.

Foto: Nino Strmotic/PIXSELL Nešto prije nego što će par otići na sud, tadašnji par spremno je pozirao gol ispod tuša i zaklinjao se u svoju vječnu ljubav. Bili su zaručeni. Zadranin je čak istetovirao njezino ime, a tad joj, za Špiru "Ni Pamela Anderson nije bila ravna". Iako smo od ovog para imali velika očekivanja, njihova ljubav nije poživjela. Ava se danas pojavljuje na svakakvim mjestima, malo bi slikala, malo bi pjevala, malo glumila, dok je Špiro 'iskliznuo' s radara. Ako ništa, uvijek ima Avinu tetovažu da ga podsjeti na ta vremena...

I dok se Ava nekako izvukla iz zatvora, druga starleta, Maja Morales, nije imala ta sreće. Iako je tek napunila 21 godinu, svojim je divljim ponašanjem, suludim izjavama i provokativnim izgledom Maja već bila čest gost trač rubrika, ali i crne kronike. Bujna plavuša ljubovala je tad s Antom Gotovcem te je jedna večeri nakon njihove svađe ljuta sjela u automobil i krenula jurcati Zagrebom. Na njezinu nesreću, a na sreću sveukupnog pučanstva, zaustavila ju je policija, koju je gospodična Morales počastila bujicom psovki.

Foto: Borna Filic/PIXSELL - Kretenu šugavi, puši ku*** majmune, Bili su bezobrazni prema meni - ispričala nam je tad starleta, kojoj to nije bio jedini put u pritvoru. A gdje je Maja danas, nitko ne zna. Nakon burne 'karijere' starlete, rata s obitelji i problema sa zakonom, jednostavno je nestala iz javnosti.

No isto se ne može reći za modnog mačka Marka Grubnića. Tad još nije bilo Instagrama i pustih filtera tako dragih Markovu srcu, a Mačak je tad 'plesao' na margini popularnosti. Tu i tamo bi se pojavio u medijima kad bi šetao gradom u nekoj čudnoj kombinaciji, a njegove roza kupaće i nejake nogice tad su zabavljale javnost.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL - Smeta mi kad znatiželjnici bulje u mene - jadao nam se tad Grubnić.

I dok bi Grubnića još i prepoznali da se vratite deset godina unatrag i sretnete ga, isto se ne može reći za njegovu BFF Maju Šuput. Maja je tad bila vrckava plavuša, lice joj još nije bilo upoznato s botoksom, grudi su se jedva nazirale, a Maja se, baš kao i danas, sjajno zabavljala. Prije deset godina bila je u vezi s Marijem Kovačevićem, o kojeg se tako rado trljala na jednom koncertu, a kasnije mu je i stavljala ruku u hlače.

Foto: /PIXSELL Mario je, kao što znamo, ostao u prošlosti i pjevačica je danas u sretnoj braku s Nenadom Tatarinovim.

I dok je Maji tad karijera bila tek na počecima, Mladen Grdović bio je na vrhuncu svoje. I ponašao se identično kao i danas. Prvo je krajem te 2010. godine zaustavljen kako upravlja svojim automobilom s čak 3,08 promila alkohola u krvi, a nešto kasnije prekinuo je koncert klape u Zadri. Oteo im je mikrofon i krenuo u 'propovijed'.

- Evo me ljudi, pobiga san od žene. Stalno me maltretira. E pa neće - pričao je Grdović, koji je u ovih deset godina deset puta prestajao piti. Neuspješno.

Ali barem je uvijek bio Grdi. Jer naš idući 'gost' u ovom tekstu u međuvremenu je od Davora postao Brend. Prije deset godina, dok još nije razmišljao (a kao da danas to radi) o mjestu čelnika HNS-a, Brend se ludo zabavljao sa svojim djevojkama. Jedna od njih bila je i manekenka i misica Maja Cvjetković, koju je Šuker dobro ispipkao pred objektivima kamere. A onda su kasnije demantirali vezu. Naravno, nitko im nije vjerovao.

Foto: 24sata/Arhiva Te je godine počeo i pad Ante Gotovca, koji je mijenjao starlete kao čarape, selio od jedne do druge djevojke i borio se s deložacijom. Danas Ante izbjegava istupe u javnosti, a znamo tek da je nedavno prekinuo dugogodišnju vezu. Zabavljali su nas u to vrijeme i Vlatka Pokos i mister Dino Bubičić. On je tvrdio u knjizi da su se seksali kod njegove mame na kauču, Vlatka je to demantirala, a njezin prijateljica pružale su joj podršku u tim 'teškim trenucima'.

