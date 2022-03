Morgan o skandalu s Oscara: 'I meni je Will prijetio, rekao je da mu ne uznemiravam ženu'

Voditelj Piers Morgan (56) komentirao je kako ga skandalozni događaj na 94. dodjeli Oscara, na kojoj je Will Smith (53) opalio šamar voditelju i komičaru Chrisu Rocku (57), uopće nije iznenadio.

Morgan je u vlastitoj kolumni napisao kako je i sam bio svjedok zaštitničkog odnosa glumca Willa prema supruzi Jadi Pinkett Smith (50). Naime, Morgan je u ulozi voditelja za CNN intervjuirao Jadu, a kada je došlo do pitanja o teškom periodu u životu, Will je bio tu uz nju kako bi joj pružio podršku.

- Prije nego li sam uopće započeo intervju, Will me upozorio da mu ne uznemiravam suprugu. 'Ne bih Vam se svidio kad poludim i kada sam ljut, gospodine Morgan', to mi je rekao - prisjetio se voditelj.

Will je pokazao kako će uvijek biti podrška supruzi, čak toliko da je uzeo slobodne dane na snimanju filma 'Ljudi u crnom 3'.

Podsjetimo, Will Smith u nedjelju je, na 94. dodjeli Oscara u Los Angelesu, ustao iz gledališta i na pozornici ošamario glumca Chrisa Rocka jer se našalio na račun njegove supruge, Jade. Rock je, naime, glumicu usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je 1997. glumila Demi Moore obrijane glave.

Jada inače boluje od alopecije. Nakon komentara Chrisa Rocka samo je pogledala supruga Willa, a on je, kao što smo imali prilike vidjeti, burno reagirao.

