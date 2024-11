Moris je otišao iz 'MasterChefa' zbog operacije, a nama otkrio tko su mu favoriti za pobjedu

Htio bih pozdraviti sve svoje 'hejtere' i naravno još više one koji su shvatili moju sarkastičnost i zezanciju, kaže nam Moris Vareško (44) koji je ovog tjedna izašao iz 'MasterChefa', no ne zbog svog jela, već iz zdravstvenih razloga. Naime, on je morao na hitnu operaciju slijepog crijeva, zbog čega se promijenio i tijek samog natjecanja te je stres test otkazan, a natjecatelji su se mogli boriti za platinastu karticu, odnosno imunitet kojim su se direktno plasirali u finalni ciklus.

- Zdravlje je nikad bolje, hvala na brizi - odgovara Moris, a na pitanje hoće li se ponovno prijaviti u 'MasterChef' kaže kroz smijeh: 'Vjerujte mi, da se i prijavim, garantiram da me produkcija ne bi podržala u mom naumu'.

- Koliko su se jadni napatili sa mnom samo oni znaju, i eto ovom prilikom im se ispričavam za sve nepodopštine koje sam im napravio - dodaje.

Foto: Nova Tv

Oko Morisa su gledatelji često bili podijeljeni - nekima je bio favorit, dok ga drugi i nisu pretjerano voljeli.

- To je isto kao sa svim ljudima koji me upoznaju i osobno. Nekima se svidim, nekima ne, to je sastavni dio života. Pa nisam sladoled da se sviđam baš svakome! Isto takva situacija je s kandidatima, sada ih slobodno mogu nazvati i prijateljima, jer sa svima sam njima ostao u prijateljskom odnosu - kaže Moris koji je tijekom emisije nerijetko znao prozivati druge.

- Uvijek kažem ono što mi je na pameti, pa svidjelo se to nekome ili ne - ističe.

Moris je tijekom natjecanja u 'MasterChefu' nekoliko puta van vremena radio na jelu, što ga je lansiralo u stres testove.

- Nadam se da su svi shvatili od samoga početka, a ako ne, onda od trenutka kada sam to naglasio na izjavama - radio sam sve kako bih otišao u stres test. Prvo iz razloga dosade na galeriji, a kasnije kako bih srušio rekord stres testova jednog kandidata u sezoni. Izazovi su sastavni dio mog života, ako ih nema, užasno se dosađujem - poručio je.

Foto: Nova Tv

Iako su neki gledatelji pomislili da Moris i Sanja nisu u dobrim odnosima, on tvrdi suprotno. Kaže kako su u super odnosu te su uvijek govorili jedno drugome ono što misle. Navodi kako je to jedan od 'najbitnijih elemenata dugoročnog prijateljstva'.

- Da je netko drugi bio na njenom mjestu, vjerojatno ne bih toliko direktno verbalizirao svoje zamjerke. Ovako je ispalo kao da je 'mrzim', a u biti imamo jedan sasvim drugačiji odnos - otkriva. Sanja je, nakon što je Moris otišao iz natjecanja, dobila direktan prolaz u finalni ciklus, a Moris kaže kako 'vjeruje da ga je zaslužila ako ga je osvojila' te da ne misli kako je žiri 'gura'.

- Vjerujte mi, koliko god se teorija urota smišlja kod svake situacije, istina je jedino ono što žiri kaže. Nema tu nekog 'guranja' ili pogodovanja. I Stipe i Goran i Mario su stručni u svom poslu i vjerujem da si niti jedan od njih ne bi dopustio lobirati za nekog od kandidata. Svoj su posao odradili stručno i časno - kaže Moris.

A obzirom da se više ne može natjecati, Morisu preostaje da navija za svoje favorite. Jedan od njih je, naravno, i njegova partnerica Ivana, ali uz nju ima i još dva favorita...

- Volio bih da to budu Tin ili Sergio - kaže nam te dodaje da je s Tinom povezan jer ima isto godina koliko i njegova kći te da je u njemu uvidio 'genijalnost kao što je i ona ima'.

Foto: NOVA TV

- A Sergio, osim što je vrhunski kuhar i jako dobar čovjek, iz čistog razloga da malo razdrma taj generalni hrvatski nacionalizam, čak i šovinizam, usudio bih se reći, ponukan komentarima na društvenim mrežama kada je on u pitanju. Nije bitno koje si boje kože, rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti... Ili si čovjek ili nisi, a Sergio je ljudina, i zato mi je on jedan od dva favorita, ako ne računamo Ivanu - objašnjava.

Pitamo ga i kako je bilo s njome biti u showu, a Moris odgovara da je s Ivanom 'život uvijek generalno jednostavan'.

- Smirena je osoba, jednostavna, vrlo prizemna za razliku od mene, tako je bilo i u showu - dodaje.

Što se tiče planova za dalje, Moris kaže kako je projekt 'MasterChefa' započeo kao zezanciju, ali i u svrhu proširenja ponude u svojoj vinariji.

Foto: Nova TV

- Prikupio sam dovoljno znanja da mogu krenuti tim putem. Ivanina je želja imati jedan mali restorančić s pet stolova kako bi radila ono što voli, pa eto, krenuli smo u tom smjeru. Ja sam samo vinar koji je kroz 'MasterChef' djelomice naučio osnovne tehnike kuhanja, sve ostalo je na Ivani - kaže.

Za kraj je pozvao sve na humanitarnu 'Bradatu aukciju' 30.11. u Puli.

- Ivana, ja i jedan dio sudionika kuhamo za posjetitelje, a sav prikupljeni novac uplaćuje se 'Ligi protiv raka Pula'. Pa cure, a posebno dečki, posjetite nas, donirajte koji europski novčić u humanitarne svrhe jer testisa imate dva, a prostatu samo jednu - zaključio je.