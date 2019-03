'Možda će me i oženiti imitator Elvisa Presleya, to mi je šansa'

Ovo je možda najluđe što sam napravio u životu, a za smišljanje organizacije bilo mi je potrebno samo pet minuta, govori nam Robert Mareković (47).

Glazbenik je osmislio projekt 'Las Vegas show' koji će predstaviti u nedjelju, 30. ožujka u zagrebačkoj Laubi. Bilo mu je potrebno, kaže, puno hrabrosti da zakorači u ovaj osebujan eksperiment.

- Znao sam od početka da je to velik korak za mene, ali volim izazove, oni me drže živim i pokreću me - otkrio je Zagrepčanin.

Htio je, ističe, pokrenuti show da ponudi nešto drukčije i novo na domaćoj sceni koja je, smatra, pretrpana predvidljivim stvarima.

- Las Vegas je moja inspiracija zbog svih idola koji su nastupali ondje u drugim boljim vremenima, od Elvisa Presleya, preko Deana Martina, pa do Franka Sinatre. Ideja je bila da to ne bude koncert, da bude show sastavljen od svjetla, vatre, plesa, akrobacija, DJ-iranja, pomalo kabaretske sfere, ali ima dinamiku koncerta - objašnjava Mareković.

Plesačice u minimalističkim kostimima sve odredom bit će Hrvatice, no nastupat će u kostimima iz europskih gradova. Laubu je, pak, odabrao zato što smatra da ima retro štih koji mu se sviđa. Priznaje i da mu je vodilja bila i to što je dvorana poznata po uspješnim projektima, pa je i sam želio otkriti komadić te karizme.

Osim što se nada uspješnom projektu, želja mu je show pokazati i dalje od Zagreba.

- Kratkoročni cilj nam je naša obala, otvorene pozornice u Šibeniku, Opatiji ili Puli, a dugoročno ciljamo na cijelu regiju. To je program i za hotele koji drže do sebe, ali i za javne prostore - rekao je radijski i televizijski voditelj.

Osim što će se gosti osjećati kao da su u Las Vegasu, Robert je osmislio i poseban dodatak. Imitator Elvisa Presleya vjenčat će znatiželjne parove koji će kao uspomenu s tog vjenčanja dobiti 'službeni certifikat', fotografiju, a moći će se fotografirati s Elvisom i oldtimerom, Oldsmobileom iz 1954.

- Vegas je poznat po brzim, instant-vjenčanjima, a kako je Presley bio najsjajnija zvijezda Las Vegasa, s vremenom se ustalilo da njegovi imitatori vjenčavaju parove. To je dodatna točka showa koja je besplatna i za svakoga tko želi odnijeti personaliziranu uspomenu - otkriva i poručuje:

- Možete se oženiti za nekoga koga upoznate tu večer u Laubi, to i jest šarm showa.

I Robert je svojedobno tvrdio da će se oženiti u Vegasu.

- To mi je bio plan od početka. U međuvremenu sam odustao i od tog nauma. Možda se oženim u Laubi, mislim da je to jedina realna šansa - kaže glazbenik.

Da bi se odlučio na taj potez, smatra da mu je potrebna prava djevojka koja je fleksibilna, otvorena, komunikativna i pozitivna.

- Ima žena pokraj kojih se vrtim kao mali klinac te ostanem bez riječi. Žene koje te stavom ostave bez riječi – rekao je Mareković.

Ipak, velikom ljubitelju Amerike nije bitno od kuda će biti njegova odabranica, kaže: 'Samo da me ne gnjavi'. Siguran je i da mu nikakvu ulogu ne igraju nacionalnost ni vjera. Za ideal ljepote uvijek je navodio francusku glumicu Brigitte Bardot, no otkrio je da izgled ponekad ne donosi najbolji odabir.

- Bila je jedno vrijeme u mom životu žena koja je imala nešto tog izgleda, ali eto, nije potrajalo - objašnjava veliki ljubitelj Elvisa. U njegovoj kući u Gracelandu bio je 12 puta i na tome ne namjerava stati.

- Zbog njega sam zavolio glazbu, dao mi je pogled na moralne i duhovne stvari u životu, svojim primjerom me naučio i što ne bih trebao napraviti u životu. Nema dana da ne zapjevam Elvisove pjesme bilo pod tušem, u autu ili na poslu - kaže pjevač grupe Swingers uz kojeg će publiku zabavljati Neno Belan, Marko Tolja, Mirko Fodor, akrobati i krotitelji vatre.