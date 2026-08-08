Možete li ga prepoznati? Slavni glumac drastično je smršavio

Iako se ogroman broj slavnih osoba odlučio za korištenje lijekova za mršavljenje kako bi transformirali svoja tijela, jedna holivudska legenda krenula je potpuno drugačijim putem. Obožavatelji se trude i prepoznati Johna Goodmana nakon što je nedavno osvanuo na jednoj fotografiji na Instagramu, gdje 74-godišnjak izgleda posve drugačije od onoga kako ga se većina sjeća iz serije "Roseanne" ili filma "The Borrowers".

Goodmanov gromoglasan glas zasigurno je prepoznatljiv, s obzirom na to da je posudio glas Sullyju u "Čudovištima iz ormara" i Baloo u "Knjizi o džungli 2", no njegov izgled drastično se promijenio. Umjesto da koristi Ozempic ili Mounjaro poput mnogih danas, Goodman svoj uspjeh pripisuje nizu zdravstvenih i prehrambenih odluka koje su se američkom glumcu itekako isplatile.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Obožavatelji ga jedva prepoznaju

Glumac David DeLuise, poznat po ulozi u seriji "Wizards of Waverly Place", podijelio je sliku s Goodmanom, nazivajući ga legendom i velikim dijelom svog djetinjstva. Međutim, većina komentara bila je usmjerena na nevjericu oko Goodmanova izgleda.

"Volim Johna Goodmana! Da, izgleda jako drugačije, ali kladim se da se osjeća odlično!", "Je li to John Goodman???? Neprepoznatljiv je.", "Puno je mršaviji nego što ga se sjećam!", pisali su korisnici.

Drugačiji put od holivudskih trendova

Iako je Goodman izbjegao trend korištenja GLP-1 lijekova, slijedio je stope mnogih svojih kolega odlukom da se otrijezni. To mu je pomoglo u postupnom gubitku kilograma tijekom posljednjih dvadesetak godina, nakon što je 2007. godine odustao od alkohola poslije 30-godišnje bitke s alkoholizmom. Upravo je ta odluka bila ključna za njegovu dugoročnu promjenu, a LADbible navodi kako je izgubio čak 90 kilograma kroz dulje razdoblje.

Foto: Mario Anzuoni

Govoreći za The Guardian još 2012. godine, američki glumac progovorio je o svojoj ovisnosti o alkoholu i odluci da prestane piti.

​- Postajalo je previše. Bilo je to 30 godina bolesti koja je uzimala danak svima oko mene i došlo je do točke gdje je, svaki put kad bih to učinio, postajalo sve više i više iscrpljujuće. Bilo je to pitanje života ili smrti. Bilo je vrijeme da prestanem - rekao je.

Mediteranska prehrana i stroga rutina

Goodman, koji je prethodno svoje stanje s težinom od preko 180 kilograma nazvao "rasipanjem" kreativne energije potrebne da smisli što će "sljedeće pojesti", prebacio se na zdraviju mediteransku prehranu. Ovaj način prehrane bogat je voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama i zdravim masnoćama poput maslinovog ulja.

Foto: Profimedia

Također je pijenje zamijenio treninzima s osobnim trenerom i vježbao šest dana u tjednu, pazeći da napravi između deset i 12 tisuća koraka dnevno.

U razgovoru s radijskim voditeljem Howardom Sternom 2016. godine, Goodman je objasnio svoj pristup.

​- Išao sam polako. Samo sam htio promijeniti svoj stil života - rekao je i dodao kako se radi o 'procesu koji traje do kraja života'.

*uz korištenje AI-ja

