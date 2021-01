Engleski glumac i komičar Rowan Atkinson (66), najpoznatiji po ulozi u sitcomu 'Mr. Bean', optužio je ekipu iz serije 'Prijatelji' da su mu 'ukrali' scenu s puricom. Atkinson je o navodnoj krađi scene progovorio u novom dokumentarcu 'Happy Birthday, Mr. Bean'.

POGLEDAJTE VIDEO: Purica u 'Mr. Beanu'

Scena u kojoj Mr. Bean ima puricu na glavi prikazana je 1992. godine, a u Prijateljima se pojavila 1998. i to u epizodi 'The One with All the Thanksgiving', kada je purica zapela na glavi Joeyju (Matt LeBlanc) i Monici (Courteney Cox).

- Kada smo 1996. snimali film o Mr. Beanu, odlučili smo napraviti autoplagijat i ponovno iskoristiti šalu s puricom na glavi. I ‘Prijatelji’ su se snimali 90-ih i tada su ukrali šalu - rekao je Atkinson te dodao da mnogi misle da je situacija obrnuta, odnosno da je on ukrao scenu od 'Prijatelja' pa mu je bilo vrlo važno to pojasniti.

Svoj komentar dao je i scenarist Richard Curtis (64).

- One i jesu tu da se kradu, da inspiriraju druge - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Purica u 'Prijateljima'