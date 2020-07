Mrkvica iz 'Big Brothera' uživa s kćeri: 'Očinstvo me promijenilo'

<p><strong>Ivan Mitrović </strong>(34), zvani Mrkvica, povukao se iz javnog života prije nekoliko godina, ali i dalje je poznat široj javnosti po sudjelovanju u domaćem izdanju 'Big Brothera', koji se snimao na Tajlandu 2008. godine.</p><p>Zapamćen je po 'vrućoj' sceni seksa s <strong>Rinom Dehni </strong>(34). No, to je sad iza njega. Mrkvica je krajem 2018. godine postao otac djevojčice <strong>Mari</strong>. </p><p>Ivan sad slobodno vrijeme provodi s partnericom <strong>Irom </strong>te njihovoj kćeri.</p><p>- Roditeljstvo me uvelike promijenilo. Sada shvaćam da nisam bio najspremniji za tu ulogu, no svakako želim biti i jesam najbolji tata svojoj kćeri. I uvijek mogu biti i još bolji. Trudim se. Nisam savršen, ali obožavam kćer i svoju partnericu. I prema tome pokušavam djelovati iz dana u dan - rekao je Ivan za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3843966/mrkvica-iz-big-brothera-o-ocinstvu-i-zivotu-nakon-reality-slave-ni-za-cim-ne-zalim-nisam-savrsen-ali-obozavam-kcer-i-svoju-partnericu/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Mrkvica zbog sudjelovanja u showu, kaže, nikada nije žalio. Izjavio je kako mu je reality show u Bangkoku ostao u jako lijepom sjećanju. </p>