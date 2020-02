Mrle hoda u štiklama, a Kotiga sve nadgleda: Imat ćemo reviju

Pazi sad! 💥 Na AntiValentinovo dovodimo najvećeg lokalnog, ako ne i regionalnog influencera @deankotigaofficial , kraljicu Terezu Kesoviju i legendarnog Vucu. Ulaznice na linku u profilu, vidimo se 15.02. u Boćarskom domu! 🥰

A post shared by Damir Martinović Mrle (@mrle.let3) on Feb 12, 2020 at 6:59am PST