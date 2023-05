Mrle ima Ivanku, a koga ljube drugi Letovci? Ivan je suprugu sreo u 3 ujutro, oni su prekidali

Prlja ima Mariju, Mrle (61) svoju Ivanku (51), no koga ljube ostali članovi Leta 3?

- Dajte mi trenutak samo da pogledam na vjenčani prsten datum - kroz smijeh je rekao našoj reporterki Ivani Prkačin gitarist Matej Zec kada su započeli priču o njegovoj supruzi Mirjani i tome kada i kako su se upoznali.

Gitarist, autor i producent brojnih albuma u braku je od 2013. godine, a suprugu je upoznao u jednom riječnom, noćnom klubu - Tamo su svi izlazili - dodaje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mirjana je po struci frizerka i samo ona ima pristup Matejevoj kosi.

- Samo mi žena mijenja frizuru. Ona je zaslužna za njen izgled, no prerijetko me šiša. Ide joj na k**** kad joj kažem da me ošiša, a tek je došla s posla.

Zajedno imaju kćer od 10 godina, koja su u ostavili kod bake u Rijeci. - Ona bi htjela da dođemo doma što prije - priznaje nam Zec.

Bubnjar Ivan Bojčić je od svih članova najduže u braku.

- Supruga Iva i ja zajedno smo 23 godine. Upoznali smo se u tri ujutro u jednom riječkom klubu. Puno mi znači što je sa mnom u Liverpoolu, bez njezine podrške ne bih mogao - kaže nam. Par zajedno ima i sina kojemu su 22 godine.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- On je u Rijeci i jako je ponosan na tatu. Rekao je ako ćemo imati dobar plasman u finalu da će si istetovirati 'ŠČ!'. Ne podržavam to baš, ali on je odrasla osoba, pa nek' radi što hoće - zaključio je Bojčić.

Gitarist Dražen Baljak ne pamti koliko je godina u braku sa suprugom Leom, ali za to ima dobar razlog.

- Mi smo srednjoškolski golupčići. Zajedno smo od 17. godine, s nekim manjim prekidima. Ma cijeli život smo zajedno - kaže gitarist kroz smijeh.

Dražen i Lea su imali zajedničke interese i izlazili su uvijek na slična mjesta. Danas imaju sina Roka (17) koji će, kaže Baljak, biti bolji muzičar od svih u grupi. - Nikad ga nismo gurali u tom smjeru i prelijepo nam je što se sam od sebe krenuo baviti glazbom. Uskoro bi trebao objavljivati prve singlove.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Lea je Draženu velika podrška u Liverpoolu, a sin je ostao u školi.

A koja je tajna dugotrajnih veza Letovaca i njihovih supruga?

- To samo one znaju - zaključuju kroz smijeh riječki dečki koje gledamo ove subote u velikom finalu Eurosonga.

