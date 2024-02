Mrle: 'Jedino želim ići na Doru da se obračunam s Babarogom! Ona maltretira i nas i piliće!'

Nacionalna uzbuna... Ovo nije test, ovo nije test... Hitni sustav emitiranja izdao je neprepoznato upozorenje. Pi pi piju peep peep phew pi... Let 3 je hakiran. Fuck ŠČ! Babaroga je tu! I pilići. Let 3 drugi put ide na Doru. "Ne, to nismo mi. Mi ne idemo na Doru. Oteli nas mali slatki žuti...", zapomagali su na sve strane Letovci. S vremena na vrijeme pobjegnu da preuzmu nagradu ili održe koncert, vidjeli smo ih i na samoborskom fašniku.

A opet, nismo sigurni... Jesu li to pilići? Je li to pravi Let 3? Ili netko treći? Nismo sigurni ni je li nam Mrle odgovarao na pitanja...

Mi smo zbunjeni... Svi su zbunjeni... Tko pjeva “Babarogu”? Pilići ili Let 3?

'Babaroga' nije naša pjesma. Mi se ni u ludilu ne bismo na taj način ponašali niti bismo se prijavili na Doru niti išta slično. Ustvari nas je hakirala Babaroga koristeći umjetnu inteligenciju, tj. Piliće. Ona želi ići na Doru umjesto nas. Izabrala je Piliće da bi se umilila narodu jer su mali žuti slatki simpatični, a u biti je to čisto zlo.

Foto: Instagram

Ne možete reći da niste to vi kad stoji na službenom popisu Let 3? Jesu li pilići hakirali i HRT?

HTV je hakiran odavno, Pilići, ne znam zašto ovo pišem velikim slovom, odavno su nas hakirali. Sve i prijavljuju se svuda u naše ime. Ptice u biti više uopće ne postoje. One su izumrle, ovo što sad vidimo da leti oko nas su u biti roboti, koji služe da nas špijuniraju i uhode.

Koliko ste već u zatočeništvu? Kako je izgledalo kad su vas prvi put odveli?

Oni nas svako malo kidnapiraju. Mi svaki put podlegnemo njihovim zahtjevima zbog ozljeda tijela i uma. Onda nas puste na dodjele nagrade. Npr., na zadnju Cesaricu nas je Babaroga pustila jer su Pilići mislili da je to nagrada posvećena njihovoj carskoj ptici češljugaru pa su to zvali Češljugarica... Umjetna inteligencija neke stvari uvijek krivo pokopča pa su tako oni krivo shvatili da je ova nagrada u čast peradi i ptica.

Foto: FILIP FILAKOVIĆ PHILATZ

Pilići vas ipak tu i tamo puste van da preuzmete koju nagradu? Ili pobjegnete?

Jeste vidjeli kako smo izgledali na zadnjim dodjelama?! Mene stvarno muče, intelektualno ja sam na dnu.

Vi, tako kršni momci, ne možete nikako srediti te piliće?

Ma mi smo umjetnici. Umjetnici nemaju stvarnu fizičku snagu. Umjetna inteligencija poput Pilića? Slabo mi tu nešto možemo.

Gdje se nalazite u zatočeništvu, u Zagrebu, Rijeci, okolici...? Imate li vode i hrane? Ili su nemilosrdni ti pilići?

Ne znam gdje me vode kad me kidnapiraju. Ima šminkerica, ali nema vode i hrane. Prošli put smo se našli u podrumu HRT-a jer je njihova namjera bila da potpišemo ugovor gdje njima sve predajemo. Sva prava na pjesmu i odlazak na Doru. Sve.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Čujete da pilići vježbaju “Babarogu”? Ili vas tjeraju da vježbate za Doru?

Znam samo da nas maltretiraju. Nisam čuo da vježbaju.

Jeste li sad na sigurnom ili su vas opet oteli pilići?

Teške volje, moram Vas ipak obavijestiti... Potpisali smo da su Pilići Let 3 i da oni idu na Doru. Sad smo shvatili da smo, nakon toliko dugo maltretiranja, razvili neku podsvjesnu simpatiju prema Pilićima. Čak nam u ovim rijetkim trenucima kad nas ne maltretiraju - nedostaju. Oni u biti i nisu toliko loši. Babaroga je loša, a oni su pod njezinim utjecajem. U biti maltretira nas i piliće. Ona je koncentrat svih religija i politika, vlasnik naših sloboda i života... kaže da je Bog, ali to nije istina jer Bog ne sudi i ne kažnjava.

Tko vam je najveća konkurencija na Dori?

Nama nitko. Nije nas ni prva Dora zanimala, a kamoli ova. Nismo išli na Doru nego je Dora došla nama. Ovaj put nemam što reći jer i ne idemo. Jedino..., kad me već pitate, jedina mi je želja da odem i obračunam se s Babarogom. I to bi mogao biti naš konačni obračun.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Mi smo načuli da je to Baby Lasagna. Jedu li pilići lazanje?

*ebe mi se ko je Pilićima konkurencija; samo znam da nisu živa bića, pa ne jedu, nego se pune na struju isključivo iz obnovljivih izvora energije…

Ako vas pilići natjeraju ipak na Doru, hoćete li se uspjeti pripremiti?

Ma oni žele nastupiti. Ne ja. Ne mi. Nadam se da će nas sada pustiti na miru.

Samo da znate, fanovi Eurosonga žele da opet pobijedite. Iznenađeni su što vas opet vide na Dori... Pitaju se hoćete li nastupiti u kostimima pilića?

Hvala svim Fanovima. Volimo i mi vas, no to nije moguće.

Foto: GOK

Što ako pobijedite? Ili pilići? I odu u Švedsku pod vašim imenom?

Ako Babaroga s Pilićima ode, osvetit ćemo se i tamo njima. Neka idu i neka se ne vraćaju.

Dajte znak ako vas možemo nekako spasiti...

Da znam, rekao bih Vam. Nema nam spasa. Budite nam podrška u konačnom okršaju i samo nas gledajte u oči.