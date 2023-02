Mrle otkriva kako idu pripreme za Eurosong: 'Već bismo naručili traktor da smo znali za pobjedu'

U subotu je bila specijalna euforija. Volim kad je tako, a najdraža mi je mega plus euforija. Takva je bila i u Domu sportova. Znate zašto se to desilo? Jer su ŠČ! energetska municija kojom smo mi 'pucali' po ljudima. Pucali smo našom energetskom municijom ljubavi i ljudi su jako reagirali. To je i naš cilj, priča nam član grupe Let 3, Damir Martinović Mrle (61).

Riječki rokeri nastupili su u subotu u Domu sportova na 8. Antivalentinovu. Koncert u Zagrebu, prvi nakon pobjede na Dori, otvorili su pjesmom ''Vjeran pas''. U nešto više od sat vremena izveli su svoje hitove ''999'', ''Kontinentio'', ''Profesor Jakov'', ''Omađijaj me'', ''Izgubljeni''...

Foto: SAMIR CERIC KOVACEVIC

Najviše euforije izazvala je njihova pobjednička pjesma ''Mama ŠČ!'', koju su izveli s plesačicom Jovankom Broz Titunkom. Na pozornici Dore njezin nastup na videozidu iza Mrleta i Prlje upotpunio je dojam. Uz Jovanku, bile su efektne i rakete. Iste one koje je Let 3 ispalio tijekom nastupa na Dori u Opatiji.

Foto: SAMIR CERIC KOVACEVIC

Što se tiče nastupa na Eurosongu, Mrle kaže da će biti promjena.

- Malo ćemo promijeniti kostime. Sutra ćemo dobiti prve skice od naših dizajnerica Manuele i Lane. Malo će ih dignuti. Veća je pozornica, moramo biti ljepši. Moguće je i da će biti golotinje. Volim biti gol, tad se osjećam najbolje. To odijevanje počelo je biti nepodnošljivo u ovom trenutku. Užasno jaka energija je sad - otkriva nam Mrle, kojega zlobni komentari ne smetaju.

- Svatko razmišlja svojom glavom, dušicom. Cilj je da pričamo i raspravljamo o nečemu što ne volimo - ističe Mrle. Da je znao da će pobijediti na Dori, kaže, ranije bi naručili traktor.

- Radimo na tome da traktorom stignemo i na Eurosong. Znat ćemo detaljnije za nekoliko dana. I ranije bismo krenuli s pripremama, ali nismo očekivali pobjedu - govori Mrle za kraj.

Foto: SAMIR CERIC KOVACEVIC

