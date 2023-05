Mrlina Ivanka iz Liverpoola za 24sata: 'Žiri je mogao dati više. Sve u svemu, briga me, ŠČ!'

'Mamu ŠČ' pjevali su svi u dvorani, a nakon glasovanja žirija i publike, Let 3 je osvojio 123 boda. Brojni se nisu složili s mišljenjem žirija pa su na društvenim mrežama pisali da su zaslužili više bodova.

S tim se složila i partnerica Damira Martinovića Mrleta (61), Ivanka Mazurkijević (51) koja nam je nakon finala otkrila što misli o bodovima koje su Letovci osvojili.

- Žiri je mogao dati više, a publika je dala super bodove. No, sve u svemu baš me briga. Sve u svemu ŠČ! To je pokret, nema veze sa Švedskom, Finskom, Abbom… Ovo je bilo fora iskustvo - zaključila je Ivanka Mazurkijević.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dečki iz Leta 3 od publike su dobili 112 bodova, a doživljaji nakon velikog nastupa zasigurno se neće smiriti još neko vrijeme.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

