Mrvica obradio hit 'All of Me': 'Dirnuo si me u srce, savršeno' Proslavljeni šibenski klavijaturistički virtuoz Maksim Mrvica objavio je video spot za pjesmu ‘All Of Me’ - poznati megahit pjevača Johna Legenda. Spot je snimio u fotogeničnoj napuštenoj tvornici