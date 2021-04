Jedan od najvećih svjetskih romanopisaca, Gustav Flaubert, jednom je navodno rekao kako biti slavan ne znači ništa, osim toga da je čovjek postigao to da se na njegov račun pričaju gluposti. Dovoljan je to razlog da dobro promislimo prije nego što se upustimo u nešto što će nam slavu i donijeti. Jer jednom kad pokuca na naša vrata, nemoguće je predvidjeti kamo će nas odvesti.

U vrijeme kad je instant slava pri ruci svakome tko ima telefon kojim može nazvati neki od brojeva televizijskih emisija koje neumorno traže kandidate za svoje showove, postavlja se pitanje koliko ona, kad se temelji isključivo na pojavljivanju u javnosti, pojedincu može donijeti dobra.

- To je smjer koji je izuzetno isprazan. Dakle, poneki reality showovi, oni koji su natjecanja u određenim sposobnostima, imaju tu neku komponentu pokazivanja određenih sposobnosti koje bi mogla možda i proći. Slični su u tom smislu nekadašnjim showovima u kojima su se mladi natjecali u pjevanju. Međutim, većina drugih nema takav moment, nego zapravo pojedinac pristaje da netko drugi gleda njegov život, da ga promatra - rekla nam je profesorica Tanja Dejanović Šagadin, psihologinja i psihoterapeutkinja iz Psihološkog centra Tessa.

Sociologinja Iva Odak s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu kaže da se taj proces masovnog pretvaranja običnih ljudi u slavne može promatrati kao svođenje ljudi na tržišnu robu, odnosno predmete potrošnje.

- Televizija sudionike iskoristi za određenu svrhu i vrlo brzo zamjenjuje drugima, nekad profitirajući na težem životnom položaju nekih sudionika - kaže dr. Odak.

No neke reality zvijezde učinit će sve ne bi li nekako produljile svojih 15 minuta slave.

Jedan od najboljih primjera je instruktor fitnessa Nasser Sultan (53) koji je 2020. proglašen najgorom reality zvijezdom Australije zbog svojih očajničkih pokušaja da zadrži interes javnosti.

Nasser se pojavio u petoj sezoni australskog 'Braka na prvu', a nakon showa je, pišu tamošnji mediji, potpuno izgubio kontrolu i činio sve ne bi li opet dospio na naslovnice. Javno se svađao i prenosio svaki naslov u novinama na svojim društvenim mrežama.

Ništa bolja nije bila ni Tila Tequilla (39) jedna od prvih 'influencerica' koja je svojedobno proglašena najpoznatijom osobom na MySpaceu, a potom 2007. godine postala zvijezda MTV-jeva realityja 'A Shot at love with Tila Tequilla'.

Nakon što je prestala snimati emisiju, Tila je svoj blog i Facebook profil koristila kako bi iznosila kontroverzne stavove poput onog da Hitler zapravo 'nije bio loš čovjek'. 2015. izbačena je iz Celebrity Big Brothera zbog pritužbi gledatelja da je dvije godine ranije objavila fotografije na kojima odjevena u nacističku uniformu pozira ispred Auschwitza. Tila je svojedobno za sebe tvrdila da je inkarnacija nacističkog diktatora, nazivajući ga 'brilijantnim umjetnikom koji je bio ispred svog vremena'.

U Endemolu su tada tvrdili kako nisu bili upoznati s njezinim stavovima, te da su je odmah pozvali na razgovor, a nakon toga izbacili iz emisije, pisao je BBC.

Produženje instant slave dobio je i Chris Clark (27) kandidat reality showa 'Towie' iz 2018. koji je zahvaljujući rasističkim komentarima na Twitteru još jednom dospio u medije. Međutim, Chris se zbog njih ispričao, navodeći kao olakotnu okolnost to što je u vrijeme kad ih je pisao imao 'tek 17 godina'.

- Vrlo često se biraju ljudi koji su malo pomaknuti od nekog prosjeka na način da bi bili zanimljivi gledateljima, ali i ljudi koji su sami po sebi često psihički labilniji, a to mi se gledajući iz struke psihologa katkad čini vrlo etički nemoralno, upitno i po meni bi trebalo biti kažnjivo - kaže profesorica Dejanović Šagadin.

S tim se slažu i sociolozi.

- Uključivanje osoba s poviješću rasističkih ili sličnih ispada kao sudionika je posebno problematično i trebalo bi se izbjegavati ili biti na neki način sankcionirano. Iako je razumljiva sklonost televizijskih kuća da većim ili manjim 'skandalima' podižu gledanost, na njima je i da, generalno, zauzmu vrijednosni stav o važnim društvenim pitanjima. Ako su rasizam, homofobija, devijantno ponašanje, diskriminacija, seksizam, vulgarnost i politička nekorektnost neprihvatljivi u javnom životu i govoru, ne bi trebali biti legitimirani putem televizije, uvrštavanjem sudionika takvih profila u show, pa makar i pod egidom slobode izražavanja sudionika, ako ona vodi diskriminaciji i smanjenju prava i sloboda drugih - kaže dr. Odak.

Međutim, bez obzira na to koliko su ih ismijali, neki se poput Sophie Vegas (33), bivše supruge njemačkog Kralja bordela Berta Wollersheima (70), jednostavno ne mogu zasititi svjetla reflektora. Da bi se našli pod njima spremni su potrošiti pravo bogatstvo i podvrgnuti se brojnim estetskim zahvatima.

- Mislim da je to društveno vrlo opasan trend čije ćemo posljedice tek sagledati. Posljedica koje se ja bojim je razvoj osobnosti kod mladih koji je usmjeren na vanjsko, koji nije usmjeren na razvoj nekakve unutarnje motivacije za to što 'ja želim u životu', već ide prema onome što drugi očekuju od mene i kako da ja upadnem u taj 'spotlight', u to središte pažnje. To se može vidjeti i kroz uspjehe određenih političara poput Donalda Trumpa, što je po meni vrlo opasna poruka koju šaljemo mladima - kaže profesorica Dejanović Šagadin.

Podsjetimo Sophia Wollersheim, povećala je grudi na veličinu 70K, četiri puta je operirala nos, 'popravila stražnjicu', a navodno je izvadila i rebra ne bi li joj struk bio uži.

Sophie Vegas svojim je izgledom uspjela šokirati čak i bivšeg supruga, Berta Wollersheima (70).

- Kad smo bili zajedno znao sam ju zafrkavati da ima struk kao kanister za benzin. Osjećam se krivim jer sam ju potakao da si ovo učini - rekao je i dodao da to nije u skladu s anatomijom ljudskog tijela.

Ovakva devijantna ponašanja rezultat su 'kulture' na kojoj su posljednjih 20 do 30 godina odgajane generacije.

- Ta ovisnost o medijskoj pažnji koju nastave pokazivati kandidati nakon što izađu iz showa je pokušaj da održe slavu. To su ljudi koji u startu prilaze s pogrešnim idejama. Nije im ideja samo zaraditi novac, nego vrlo često želja za pažnjom koja se ne može zadovoljiti, jer nema stvarnog ljudskog kontakta, nego se dobija naklonost publike koja je nekako kratkotrajna i uvijek zapravo temeljena na nečem vanjskom, na nečemu što nije stvarno. Nema stvarne ljubavi u tome - kaže Dejanović Šegadin.

Postoje naravno, ističe dr. Odak, i pozitivne funkcije povezane s reality showovima. Poput razonode, otkrivanja nekih talenata koji bi možda inače ostali neprepoznati, mogućnosti uvida u živote pojedinaca i različitih skupina. Međutim, teoretičare više brinu negativne funkcije.

- One mogu uključivati trivijalizaciju složenijih društvenih problema i odnosa, normalizaciju banalnosti, stereotipa, besadržajnosti, devijantnosti i poticanje nemilosrdne kompeticije. Također, neselektivnim pristupom može doći do legitimiranje određenih vrijednosti nespojivih s demokracijom, nenasiljem i tolerancijom, budući da reality showovi često počivaju na izazivanju tenzija i drama među sudionicima, strateški izabranima da budu što različitiji jedni od drugih - zaključuje dr. Odak.

Na žalost, dok god kao društvo ne odbacimo ideju da je važno ono kako izgledamo, umjesto onog što jesmo i dok ne odbacimo ideju da se uspjeh mjeri lajkovima na društvenim mrežama i fiktivnom slavom, možemo očekivati još ovakvih slučajeva.

