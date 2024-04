Muke princa Harryja: Vraća se u Britaniju, ali hoće li Meghan biti s njime? 'Neće mu biti lako...'

Princ Harry idućeg bi mjeseca trebao ponovno posjetiti Veliku Britaniju, i to zbog proslave 10 godina Igara Invictus. No, kako je stručnjak za kraljevsku obitelj Tom Quinn poručio za Mirror, princu neće biti lako. Inače uvijek ima podršku svoje supruge Meghan Markle, posebice na događajima vezanima uz Invictus, no i dalje se ne zna hoće li i ona doputovati s njime.

- Sigurno ne spavaju dobro, muči ih što trebaju napraviti kada će Harry doći u Britaniju. Morat će se suočiti s problemima kroz koje prolazi njegova obitelj, no ne želi reći ništa što bi moglo ispasti krivo, posebice nasprema njegove supruge - kaže Quinn.

Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Zadnji put kada je Harry posjetio Britaniju bilo je odmah nakon što je njegov otac, kralj Charles, objavio da mu je dijagnosticiran rak. On i otac kratko su se vidjeli, a mnogi su zamijetili da je prespavao i u hotelu, iako ga je netko od članova obitelji sigurno mogao ugostiti. S njime tada nije došla supruga Meghan, već je ostala s njihovo dvoje djece u Kaliforniji. Harry se tada nije sreo ni sa svojim bratom, princom Williamom, a nakon objave dijagnoze princeze Kate, odnos im je ponovno upitan.

- Harry bi htio popraviti odnos s bratom, ocem i svojom šogoricom. Djeluje puno mirnije nakon što je objavio memoare 'Rezerva' i sve rekao u njima. Ali naprosto ne zna kako da to napravi, a da istovremeno zadrži i Meghan - navodi stručnjak.

Navodno princeza Kate Middleton ne želi ispriku Meghan Markle kako bi prekinule svađu koja traje već dulje vrijeme. Kako je i sam Harry opisao u svojim memoarima, njih dvije su se, prije vjenčanja, posvađale oko haljina za djeveruše, nakon čega je princ Harry našao svoju, tada buduću suprugu, kako sjedi na podu i plače.

Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

- Kate sigurno ne želi ispriku, ali Meghan sigurno želi. William ne razumije zašto njegov brat ne može prijeći preko toga, mnoge obitelji se susreću s takvim situacijama. Meghan i Harry su povrijeđeni zbog toga kako ih je obitelj tretirala, a William i Kate su povrijeđeni zbog svega što je Harry napisao u memoarima - navodi stručnjak.