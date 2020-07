Multimilijunaš divljao gliserom sto metara od obale kod Korčule

Iako je glisiranje strogo zabranjeno 300 metara od obale, čini se kako bogatom Danu Bilzerianu to ne smeta. Kazne za ovakvo ponašanje sežu od 3 do 15.000 kuna...

<p>Poznati Playboy i 'kralj Instagrama' <strong>Dan Bilzerian </strong>(39) već danima boravi u Hrvatskoj, a osim što se snimkama s Jadrana hvali na društvenim mrežama, sad su ga 'uhvatili' i mještani. Američki igrač pokera je u ponedjeljak svoju luksuznu jahtu usidrio u Badiji na otoku Korčuli, piše <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/ima-se-moze-se-pogledajte-kako-poznati-svjetski-playboy-krsi-hrvatske-zakone-i-ugrozava-sigurnost-na-moru/" target="_blank">Dalmacija Danas</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dan Bilzerian u Hrvatskoj</strong></p><p>Objektivi su ga snimili kako oko 14 sati glisira jet skijem na udaljenosti oko sto metara od obale. Iako je glisiranje strogo zabranjeno 300 metara od obale, čini se kako bogatom Amerikancu to ne smeta.</p><p>Kazne za ovakvo ponašanje sežu od 3 do 15.000 kuna. Prije nekoliko dana Bilzerian je prekršio i zakone na Hvaru. Prošetao je gradskom rivom gol do pasa, iako su za takvo ponašanje predviđene drakonske kazne. Ili jednostavno nije mario jer teško da bi osjetio udarac po džepu od 500 eura, koliko predviđaju postavljene table po gradu za prekršaj poput njegovog.</p><p>Amerikanac je posjetio razna mjesta u Dalmaciji, poput Hvara, Šibenika, Pelješca... Cijelo vrijeme društvo mu prave atraktivne djevojke koje on redovito snima u polugolim izdanjima te to objavljuje na društvenim mrežama. </p>