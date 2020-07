Multimilijunaš je stigao u Split: S djevojkama odmara na jahti

'Jahta je toliko velika da nije stala na Zapadnu obalu. Tamo su natočili gorivo i produžili dalje', rekli su nam Splićani koji su se zatekli u blizini bogataša

<p>Amerikanac<strong> Dan Bilzerian</strong> (39) godinama nosi titulu jednog od najvećih playboya, čime se redovito hvali na društvenim mrežama. Uvijek je okružen hrpom golih djevojaka, a već je nekoliko puta suspendiran zbog objave eksplicitnih materijala. </p><p>Osim toga, kralj Instagrama uživa i u putovanjima, a danas se na društvenim mrežama pohvalio kako je stigao u Split.</p><p>Podijelio je fotografiju aviona čim je sletio. Bilzerian nije otkrio koliko je djevojaka poveo sa sobom, a na snimkama koje je objavio pokazao je 'tek' njih tri.</p><p>Odmarali su na luksuznoj megajahti, a na snimkama se vidi i veliki bračni krevet koji ga je dočekao. Konobari su mu odmah išli u susret kako bi ga počastili pićem. Kofere nisu imali u planu odmah raspakirati...</p><p>- Jahta je toliko velika da nije stala na Zapadnu obalu. Tamo su natočili gorivo i produžili dalje - rekli su nam Splićani koji su se zatekli u blizini. </p><p>Kako bi se okrijepili nakon putovanja, Bilzerian i djevojke počastili su se ručkom. Na velikom staklenom stolu bilo je postavljeno nekoliko tanjura i čaša, a stol je bio ukrašen morskim školjkama.</p><p>Dan Bilzerian inače je i kockar, a na njegovom stilu života zavide mu mnogi. No, slažu se kako ipak sve u čemu uživa ne može financirati pokerom te kako se cijelo vrijeme u biti hvali bogatstvom svojeg oca koji je nekada bio jedna od najvećih 'faca' na Wall Streetu.</p><p>No, to, čini se, Bilzeriana ne smeta previše. On i dalje redovito ažurira svoj Instagram. Djevojke koje poziraju s 'bahatim kraljem' uglavnom su supermodeli, zgodne influencerice i porno glumice.</p><p>Ovaj multimilijunaš novac je prošle godine zaradio na dva načina: njegova tvrtka je prodavala dionice, a novac je prikupljao i dugovanjem. Prema posljednjim podacima <a href="https://www.forbes.com/sites/chrisroberts/2020/07/07/dan-bilzerians-company-lost-50-million-last-year-will-likely-fail-auditor/#3f3abfb65d74" target="_blank">Forbesa</a>, Dan je zaradio 25 milijuna kanadskih dolara (više od 122 milijuna kuna) od izdavanja dionica, 19 milijuna kanadskih dolara (više od 93 milijuna kuna) od konvertibilnog duga i 23 milijuna kanadskih dolara (više od 113 milijuna kuna) od kratkoročne mjenice. Prema tome, njegova je tvrtka imala novac ponajviše od drugih ljudi. Mahinalno troši pa je Bilzerian u 2019. 'spiskao' 67 milijuna kanadskih dolara (više od 329 milijuna kuna). </p>