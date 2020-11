Mustafa savjetuje svima da se ne boje doktora, dobio je i koji kilogram: Bolje sam, hvala vam

Iz krugova bliskih slavnom glumcu ovih dana smo saznali da se osjeća dobro, da se oporavlja i izgleda sve bolje. Nazvali smo ga da bismo doznali kako je, a on nam je to i potvrdio.

<p>Prije gotovo dva mjeseca legendarni glumac <strong>Mustafa Nadarević</strong> (77) sve je zabrinuo kad se bosanskohercegovačkim novinarima javio iz bolnice. Početkom godine otkrio je da boluje od karcinoma pluća kad se uključio u kampanju “Udahni za život”, koju provodi Nacionalni program probira i ranog otkrivanja karcinoma pluća. Za Media servis tad je objasnio kako se nosi s tom zloćudnom bolesti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Kad sam shvatio da je to dio života, da je bolest dio života, onda sam je prihvatio. Kad nešto prihvatiš s ljubavlju, onda se može pobijediti zloćudna bolest - poručio je.</p><p>Uputio je poruku svima koji pripadaju rizičnoj skupini, odnosno dugogodišnjim pušačima.</p><p>- Mogu im poručiti da ne budu primitivni, da se ne plaše doktora. Meni je doktor još kao malom djetetu bio ‘jao’, od zubara nadalje, sve je bilo strašno. Dobro je da se ide na vrijeme na preglede jer onda je izlječivost vrlo blizu - poručio je.</p><p>Hrvatska je prva zemlja koja provodi takav program u Europskoj uniji. Liječnici se nadaju da bi on mogao godišnje spasiti oko 500 ljudi jer je karcinom pluća, otkrije li se dovoljno rano, moguće liječiti u 80 posto slučajeva. Glumac je istaknuo kako vjeruje da je moguće pobijediti tu bolest i da ga je upravo taj stav ojačao. Iz krugova bliskih slavnom glumcu ovih dana smo saznali da se osjeća dobro, da se oporavio i da je dobio koji kilogram. Nazvali smo ga da bismo doznali kako je, a on nam je prethodne informacije o svom zdravlju i potvrdio. </p><p>- Hvala vam što se brinete, bolje sam - kratko nam je rekao. </p><p>Nadarević je devet godina glumio Izeta Fazlinovića u popularnoj humorističnoj seriji “Lud, zbunjen, normalan”. Scenarist te popularne serije, <strong>Feđa Isović</strong>, izjavio je za avaz.ba da će se nastaviti snimanje, ali ne bez Mustafe. </p><p>- Serija će ići dalje dokle god Mustafa bude mogao nositi teret teškog posla. Upravo snimamo nove epizode. On je sad dobrog zdravlja, dobre energije, mislim da ćemo nastaviti raditi. Njegovi zdravstveni problemi sad su se, nasreću, povukli i radimo punom parom - istaknuo je scenarist pa nastavio: </p><p>- Ne pada nam na pamet raditi ‘Lud, zbunjen, normalan’ bez Mustafe Nadarevića. To nismo nikad razmatrali niti ćemo razmatrati.</p><p>Obožavatelji serije, ali i Nadarevićeva lika i djela, nadaju se da će ga poslužiti zdravlje i da će ih još dugo uveseljavati novim zgodama kao Izet Fazlinović. </p><p>- Bez njega ta serija ne bi bila ista. On nam donosi snagu za dalje, savršen je - komentirali su njegovi suradnici. </p><p>Početkom svibnja glumac je proslavio 77. rođendan, a dočekao ga je u bolnici, gdje je završio na pretragama. Ondje je bio nekoliko dana i svojom izjavom ponovno zabrinuo mnoge: </p><p>- Još sam u bolnici. Ne znam kad ću izaći. Ne znam što bih više rekao o svom stanju - rekao je tjedan dana nakon rođendana. </p>