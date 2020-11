- Dao sam sve od sebe da ga spasim od alkohola, on ima problem i to je njegov porok. Volim ga i sve bih u\u010dinio za njega - po\u017ealio se za TMZ Joe Exotic.\u00a0

Kontroverzna zvijezda Netflixova serijala i njegov mladi suprug vjen\u010dali su se 2017., za vrijeme snimanja serije. Dogodilo se to svega nekoliko mjeseci nakon \u0161to je Exoticov prvi suprug Travis Maldonado stradao tako \u0161to se slu\u010dajno ozlijedio vatrenim oru\u017ejem.\u00a0

Muž Joea Exotica pridružio mu se u zatvoru zbog pijane vožnje

Kontroverzna zvijezda Netflixova serijala i njegov mladi suprug vjenčali su se 2017., za vrijeme snimanja serije. Joe je priznao kako Dillon ima problem s alkoholom te kako je učinio sve da ga makne od poroka.

<p>U krajnje bizarnoj i iznimno popularnoj Netflixovoj ovogodišnjoj dokumentarnoj seriji 'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness' naveliko se pričalo posljednjih mjeseci u sveopćoj izolaciji, a publika diljem svijeta nije skrivala šokiranost viđenim. Hvaljena dokumentarna serija prati sukob vlasnika privatnih zooloških vrtova s egzotičnim životinjama u SAD-u i udruge za zaštitu životinja, prevođenu izvjesnom <strong>Carole Baskin</strong>. Iako osuđen za pokušaj ubojstva, glavni protagonist serijala <strong>Joe Exotic</strong> (57) kod mnogih je izazvao simpatije zbog svog osebujnog stava i izgleda, ali i homoseksualnosti oko koje u seriji potpuno otvoreno govori.</p><p>Publika koja je uživala prateći uvrnute avanture Joea Exotica i njegove družine upamtila je sasvim sigurno i njegovog zakonskog supruga, mlađahnog <strong>Dillona Passagea</strong> (25). Otkako je Joe na služenju 22-godišnje zatvorske kazne, Dillonu ne ide najbolje. Ovog je vikenda u Texasu uhićen prilikom vožnje u pijanom stanju, a zatim se opirao uhićenju.</p><p>- Dao sam sve od sebe da ga spasim od alkohola, on ima problem i to je njegov porok. Volim ga i sve bih učinio za njega - požalio se za <a href="https://www.tmz.com/2020/11/15/dillon-passage-dui-joe-exotic-tiger-king-texas/">TMZ</a> Joe Exotic. </p><p>Kontroverzna zvijezda Netflixova serijala i njegov mladi suprug vjenčali su se 2017., za vrijeme snimanja serije. Dogodilo se to svega nekoliko mjeseci nakon što je Exoticov prvi suprug Travis Maldonado stradao tako što se slučajno ozlijedio vatrenim oružjem. </p>