Žena nikad nije prestara da bi postala uspješna i sretna. To bi mogao biti životni moto danas 81-godišnje Tine Turner. Prije desetak dana na Berlinaleu je premijerno prikazan dokumentarni film jednostavnog naziva “Tina”. Režirali su ga Daniel Lindsay i T.J. Martin, dvojac koji je 2011. već osvojio Oscara za sportski dokumentarac “Nepobjedivi”. “Tina” će se prikazati 27. ožujka na HBO Maxu i bit će to prvi dokumentarac koji će oslikati sve privatne i profesionalne uspone i padove u životu ove neponovljive pjevačice.

Rođena je 26. studenog 1939. godine kao Anna Mae Bullock u Nutbushu, u američkoj državi Tennessee. Majka joj je bila tvornička radnica, a otac baptistički svećenik. Roditelji su se rastali kad je Anna navršila 10 godina, pa su ona i starija sestra Alline odrasle s bakom. Nakon bakine smrti i s navršenih 16 godina života Anna se seli za starijom sestrom i majkom u St. Louis gdje je upisala Summer High School. Uz Alline počela je izlaziti po klubovima, a u jednom od njih - u klubu Imperial, upoznala je budućeg supruga. Osam godina stariji Ike Turner nastupao je ovdje sa svojim R&B bendom Kings of Rhythm i nije isprva bio previše oduševljen Anninom idejom da postane dio njihova sastava. Nakon mnogo nagovaranja popustio je i počela je povremeno nastupati kao prateći vokal. U to vrijeme zaljubila se najprije u saksofonista Raymonda Hilla i s njim 1958. godine dobila sina Craiga Bullocka.

Tek godinu dana kasnije počela je romantičnu vezu s Ikeom. Osim ljubavne veze, učvrstila se i njihova profesionalna suradnja. Pod imenom Little Anne postala je pjevačica na Ikeovim soul koncertima, a kad se 1960. godine Ikeov pjevač nije pojavio u studiju na snimanju pjesme “A Fool in Love”, uskočila je umjesto njega i otad počinje njezina ozbiljna glazbena karijera. Ike je shvatio da je u ruke dobio dragulj koji treba tek malo izbrusiti. Anna Bullock na njegov je nagovor promijenila ime u Tina Turner, a bend je promijenio ime u Ike&Tina Turner Revue. U međuvremenu Ike je u vezu s Tinom doveo i dva sina iz prvog braka - Ikea Juniora i Michaela, a uz Tinina Craiga, 1961. godine rodio im se i Ronald. Četverostruki roditelji vjenčali su se godinu dana kasnije u Tijuani u Meksiku. Te ‘60-e bile su prijelomne za njihovu karijeru.

Tinin raskošni glas i Ikeov talent za komponiranje stvorili su niz nezaboravnih hitova. Unatoč velikom ugledu koji je par uživao među kolegama, nikako nisu mogli postići veću popularnost među publikom. Primjerice, nakon nastupa u najpopularnijem televizijskom showu na glavnoj nacionalnoj televiziji ili u najvećoj dvorani u Las Vegasu slijedio bi nastup u kvartovskom restorančiću. Kao teški ovisnik Ike je osim komponiranja glazbe u bendu preuzeo i ulogu producenta i menadžera, potpisivao je ugovore za koncertne nastupe, ugovarao honorare i dijelio ih članovima benda koje je nadzirao kao da su njegovo vlasništvo, uz sve češće agresivne ispade.

Takav način rada rezultirao je sve češćim smjenama u postavi, a žrtva Ikeove agresije bila je i sama Tina Turner. Brak se počeo raspadati sredinom ‘70-ih. Kako je rasla Ikeova ovisnost o kokainu, tako je rasla i njegova destrukcija. Budući da nije želio prepustiti menadžment nekom pouzdanijem, sve je više novca trošio na drogu. Posljednji hit koji su zajednički napravili bila je pjesma “Nutbush City Limits” koju su posvetili Tininu rodnom gradu. Nakon uloge u filmskoj rock operi “Tommy” skupine The Who u kojoj igra ulogu Acid Queen - uslijedio je njezin istoimeni album.

Turneja 1976. godine završila je debaklom. Ike je, kao i obično, iz dana u dan uzimao sve više kokaina i postajao sve agresivniji. Kad su u lipnju stigli u Dallas, Ike je uoči koncerta u garderobi nasrnuo na Tinu i ona je odlučila prekinuti život žrtve. Izjurila je na ulicu bez ijedne osobne stvari. U džepu je imala tek 36 centi i karticu za benzin, ali u glavi čvrstu odluku da se više nikad neće vratiti nasilnom suprugu.

Razvod je okončala 1978., nakon 16 godina braka, te objavila autobiografiju “Ja - Tina”, koja je pretvorena u scenarij za biografski film “Što ljubav ima s tim?”. Svu bračnu stečevinu ostavila je Ikeu da bi nadoknadila troškove propale turneje. U 39. godini počela je opet od nule. Prvi značajniji uspjeh postigla je tek s pjesmom “Let’s Stay Together” 1982. Tina je postala mnogo popularnija u Europi. Zato je odlučila novi ugovor potpisati s britanskim BEF-om. I dok je u Velikoj Britaniji punila velike dvorane, u Americi je koncertirala u manjim prostorima, tek toliko da je publika ne zaboravi.

U 44. godini Tina je postala najstarija pjevačica koja je dospjela na prvo mjesto top-liste, a njezin album “Private Dancer” prodan je do danas u više od 20 milijuna. I danas je to ostao njezin najuspješniji album. Slijedila je uloga u filmu “Mad Max Thunderdome” i pjesma “We Don’t Need Another Hero”. U idućim godinama Tina niže uspjehe, osvaja Grammy, objavljuje album “Break Every Rule” i konačno dobiva i svoju zvijezdu u Hollywoodu. Devedesetih godina prošlog stoljeća snimila je i hit za film o Jamesu Bondu “GoldenEye”, a album “Best” bilježi i veliku financijsku dobit. I u SAD-u dostiže platinastu nakladu.

Danas je Tina Turner apsolutno najuspješnija i najdugovječnija rokerica na svijetu. Časopis Rolling Stone proglasio ju je jednom od najvećih svih vremena. Ukupno je prodala više od 200 milijuna albuma, a osvojila je i još jedan nevjerojatan rekord - prodala je za svoje koncerte više karata nego ijedan solo pjevač u povijesti glazbe.

U sretnom je braku s Nijemcem Erwinom Bachom, direktorom izdavačke kuće kojeg je upoznala na londonskom aerodromu Heathrow 1985. Preselila se zbog njega u Köln. Tina i 17 godina mlađi suprug žive na tri adrese - u Londonu, Švicarskoj i Nici, u Francuskoj. Tina je u dobrim odnosima sa sva četiri sina. Kad je 2007. saznala da je Ike umro od predoziranja u svom stanu u San Diegu, putem glasnogovornika je dala kratku izjavu za medije: “Tina nije kontaktirala s Ikeom više od 30 godina i nema daljnjih komentara”.