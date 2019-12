Na američkoj turneji: Jelusić pjeva pjesmu velikog O'Neila...

Hrvatski glazbenik Dino Jelusić (27) trenutno se nalazi na svojoj četvrtoj turneji s popularnim bendom Trans-Siberian Orchestra. Dino svake godine u studenom i prosincu odlazi na veliku turneju po Sjedinjenim Američkim Državama gdje bend održi pedesetak koncerata.

Prošle godine je navedena turneja bila na prvome mjestu po broju prodanih karata (preko jedan milijun), a sam bend našao se na ljestvici top deset američkih turneja.

Dino ove godine pjeva, između ostalih, pjesmu 'Hey, Can You Hear Me Now'. Priča počinje 1978. godine kada je Paul O’Neil, tvorac Trans-Siberian Orchestre, napisao navedenu pjesmu. Kroz sljedeće godine kroz njegov studio prošle su mnoge pjevačke zvijezde koje su Paulu otpjevale navedenu pjesmu.

Bili su tu gotovo svi pjevači TSO-a, zatim Steven Tyler (Aerosmith), Zak Stevens, Jon Oliva (Savatage)… Umjesto da objavi akustičnu pjesmu na nadolazeći album grupe 'Savatage', Paul je odlučio staviti drugu pjesmu ('Can You Hear Me Now'), a s gore navedenom pjesmom pričekati dok ne naiđe pjevač koji će mu to otpjevati onako kako on to čuje.

U svibnju 2016. godine kada je Dino otišao u Ameriku na audiciju za Trans-Siberian Orchestru, Paul je i njemu odsvirao pjesmu i Dino mu je odmah otpjevao.

- To je to, to je ono što sam tražio za ovu pjesmu. Tražio sam da osim visina ovu pjesmu iznesu i duboke lage i ova tvoja emocija - rekao je tada Paul O’Neil Dinu. Sljedeće godine, 6. travnja 2017. u šest sati ujutro Dino je imao let za Floridu gdje je trebao s Paulom snimiti navedenu pjesmu. Međutim, poziv tijekom noći je zaustavio je Dinov planirani put jer je Paul O’Neil iznenada umro nekoliko sati ranije.

Trans-Siberian Orchestra je nastavio dalje pod vodstvom Paulove kćerke Ireland i Paulovog partnera Jona Olive. Oboje su odlučili da će se navedena pjesma izvoditi na predstojećim turnejama i da će biti stavljena na sljedeći album TSO-a te da će pjesmu, prema Paulovoj želji, pjevati Dino.