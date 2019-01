Na Dori pjevaju Bačić, Nižetić, slijepa Hrvatica iz The Voicea...

Dora se vratila nakon osam godina pauze. Izbor za hrvatsku predstavnicu na Euroviziji bit će u sportskoj dvorani Marino Cvetković 16. veljače u Opatiji. Od 166 pjesama, koliko je pristiglo na natječaj, HRT-ova sedmeročlana komisija odabrala je najboljih 16 i dvije rezervne pjesme, piše Eurosong.hr.

Popis natjecatelja:

1. Elis Lovrić - 'All I really want' (E. Lovrić – E. Lovrić – E. Lovrić/O.Dešić)

2. Luka Nižetić - 'Amorero brutalero' (B. Mihaljević – M. Mihaljević – B. Mihaljević)

3. Gelato sisters - 'Back to the swing' (T. Hrelec – T. Hrelec – T. Hrelec)

4. 4 tenora - 'Brod bez imena' (E. Botrić/M. Šimac – M. Šimac – E. Botrić)

5. Beta sudar - 'Don’t give up' (P. Martinjak – P. Martinjak/M. Johansson – P. Martinjak)

6. Bernarda Bruno - 'I believe in true love' (D. Rapotec ute – T. Bon/B. Brunović – D. Rapotec Ute)

7. Domenika - 'Indigo' (T. Huljić – V. Huljić – L. Škaro/T. Huljić)

8. Manntra - 'In the shadows' (M. Matijević Sekul/M. Kolarić/B. Kolarić – M. Kolarić/M. Matijević Sekul/B. Kolarić – M. Matijević Sekul)

9. Jure Brkljača - 'Ne postojim kad nisi tu' (M.D. Rus – M.D. Rus – M.D. Rus/M. Blum)

10. Ema Gagro - 'Redemption' (A. Björkman/A. Pupavac/K. Persson/E. Gagro – A. Pupavac – A. Björkman/A. Pupavac/K. Persson/E. Gagro)

11. Lea Mijatović - 'Tebi pripadam' (L. Ivanović/M. Vojvodić – L. Ivanović/M. Vojvodić – L. Ivanović/M. Vojvodić)

12. Lidija Bačić Lille - 'Tek je počelo' (D. Dumančić – Fayo – B. Đurđević)

13. Jelena Bosančić - 'Tell me' (J. Bosančić – J. Bosančić – J. Bosančić/A. Devčić/H. Domazet)

14. Lorena Bućan - 'Tower of Babylon' (T. Huljić – V. Huljić/L. Huljić –L. Škaro/T. Huljić)

15. Roko Blažević - 'The dream' (J. Houdek – J. Houdek/C. Mason/A. Čubrić – I. Škunca/F. Gjud)

16. Bojan Jambrošić i Danijela Pintarić - 'Vrijeme predaje' (A.T. Eterović – L. Čeči Baksa – A.T. Eterović)

Rezervne pjesme su:

1. Tonka - 'Don't say you love me' (S.S. Skansi – S.S. Skansi/A. Šerić – S.S. Skansi)

2. Kim Verson - 'Nisam to što žele' (K. Verson – K. Verson – S. Pasarić)

U žiriju koji bira pjesme sjedi hrvatska predstavnica na Eurosongu 2001.Vanna, radijski voditelj Zlatko Turkalj, producent HRT-ovog Jazz orkestra Igor Geržina, skladatelj i producent Ante Pecotić, glazbeni kritičar Zlatko Gall, skladateljica Antonija Šola i šef hrvatske eurovizijske delegacije i predsjednik žirija Željen Klašterka.

Voditelji Dore 2019. biti će Mirko Fodor, Iva Šulentić i Jelena Glišić.

Lidija Bačić Lille (33) otkrila nam je kako je recept za uspjeh 'jak tim, jaka moderna pjesma'.

- Čim sam čula za Doru, željela sam napraviti zaraznu pjesmu s dobrim tekstom i pamtljivom melodijom - kaže Lille.

U tome je, dodaje, uspjela uz pomoć svog producenta Faye. 'Tek je počelo', uvjerena je splitska pjevačica, postat će pravi hit.

- Pjesma je energetska bomba u kojoj koristim svoj glas u točno onoj mjeri u kojoj je potrebno za takav show - ističe Lidija.

Već priprema nastup, koji će, najavljuje, biti eksplozivan tako da će ga publika zapamtiti.

- Poštujem sve natjecatelje, ali ja idem na pobjedu jer znam da imam i stas i glas i dobar tim i želim Hrvatsku ponosno predstaviti kao domoljub. Zato sam se i prijavila, da pobijedim - i tu, na Dori, a nadam se i tamo, na Eurosongu - zaključila je Lille.

Najavila je kako će gledatelji, i dakako glasači, uskoro čuti pjesmu i vidjeti spot.

Bojan Jambrošić (33) ispričao nam je pjesma 'Vrijeme predaje' napisana baš za Doru.

- Nije to jedna od onih pjesama koje su bile u ladici pa smo ju sad odlučili iskoristiti. Vjerujem u pjesmu, u taj duet s Danijelom Pintarić i mislim da bi mogla na Eurosong.

Jure Brkljača ističe da mu je nastup na Dori ispunjenje dječačkoga sna.

- Kao mali pratio sam Doru i to je za mene bila neosvojiva tvrđava, a sad imam čast biti dio festivala - kaže Brkljača.

Dodaje da je također sretan odlukom žirija koji cijeni.

- Ovo priznanje dolazi mi kao motivacija za daljnji rad. Veselim se i novoj suradnji sa Miroslavom Rusom, koji od samog početka vjeruje u mene i s nestrpljenjem očekujem nastup u Opatiji. Za sam kraj mogu poručiti, ne postoji neosvojiva tvrđava, nego loš osvajač - poručuje Brkljača.

