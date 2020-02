Na Hakijin rafting u štiklama: 'Skidaj ih, divljina je, snađi se'

Nakon što su na svoja odredišta sinoć doputovale Josipove i Mirine odabranice, vrijeme je da na put krenu i djevojke preostalih farmera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hakijine djevojke stižu u Konjic, no od njihova farmera neće biti ni traga ni glasa. No taman kad krene pobuna zbog lošeg dočeka, doći će Hakijin pomagač koji će se pobrinuti da dame do imanja stignu na potpuno neočekivan način – u čamcu za rafting!

- Skidaj štikle, divljina je, snađi se - bodrit će jedna drugu Ines, Nikolina i Marijana kad se u potpeticama i vukući kofere hrabro krenu spuštati po kamenoj cesti koja vodi do divlje rijeke.

Foto: RTL

U prethodnoj epizodi predstavile su se kandidatkinje. Kod Hakije u Konjicu djevojke su se prvo raspitale koliko košta pedikura, a Ines, Marijana i Nikolina sprijateljile su se do te mjere da razmjenjuju odjeću i šminku. Ines je komentirala da nikad neće odustati od ljubavi.

Foto: RTL

- Nikad ne odustajem od ljubavi i uvijek ću se prijavljivati dok ne nađem adekvatnog partnera koji će me pratiti u životu - kazala je. Ines se skinula u crni kupaći kostim pred kamerama te si je mazala tijelo kremom. Kako je sama rekla, izgleda atraktivno.

Foto: RTL

Valterove dame sretno će zakoračiti na istarsko tlo, no netrpeljivosti među njima bit će sve vidljivije, a jedna će Dušanova dama biti posebno nestrpljiva i priznati da ga jedva čeka poljubiti.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':