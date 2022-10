Na izborima u BiH i cajka Panić, osuđena za pljačke bankomata

Srpska pjevačica Romana Panić (46) izašla je na bosanskohercegovačke izbore i na glasačkom mjestu srela Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banja Luke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Srpska pjevačica je krajem lipnja prošle godine završila u zatvoru u australskom gradu Brisbaneu jer je opljačkala bankomate s dečkom Filipom Mrkajićem (41), agentom za prodaju nekretnina.

- Ljudi očekuju nešto drugo pa, kada me vide, razoružaju se. Ja sam se preporodila. Ja sam uvijek ista! Kroz godine životnog iskustva i karijere, kad vratim godine unazad, shvatim da sam ista – kazala je Romana nakon uhićenja.

Rekla je i kako je s karijerom napravila pauzu kako bi razriješila cijelu situaciju sama sa sobom i bila majka svome djetetu kakvu ono zaslužuje.

- Bilo je dilema, povukla sam se sa scene, napravila sam pauzu. Htjela sam se ostvariti kao roditelj i mislila sam da je vrijeme da sve pogledam iz nekog drugog ugla, tako da mi je ta pauza prijala. Izvagala sam stvari, vidjela sam gdje sam, što sam i idemo dalje - rekla je Romana.

Nije htjela u potpunosti otkriti njezino ljubavno stanje, no natuknula je kako vjerojatno više nije u vezi s partnerom s kojim je sudjelovala u pljački, a rekla je i kako se vrača pjevanju.

- Kada si ispunjen, smiješ se, zato imam ovaj osmjeh, to je jako bitno. Želim napraviti povratak sa jednom dobrom pjesmom. Nadam se da ću napraviti nešto zanimljivo za moju publiku jer nisam dugo. Sve što se dogodi, dogodi se s razlogom. Ja to nekako više objašnjavam kao da nas je možda Bog sklonio od nečeg što je loše. Ja se oporavim lako i u najtežim situacijama se odlučim za vjeru, pozitivu, ustanem i idem dalje - zaključila je Romana Panić kada je gostovala u Magazinu In.

Policija u Australiji tada je Romani i Filipu ušla u trag preko sigurnosnih kamera na bankama, dok su postavljali nelegalne uređaje na bankomate. Nakon nekoliko dana praćenja, policija je pretresla stan u kojem je par živio i pronašla ukradeni novac. Filip je priznao krivicu za 18 točaka optužnice, a Romana za 16.

Srpski mediji pisali su tada kako je Romanina majka Gordana izjavila da od sramote ne može izaći na ulicu.

- Jako sam ljuta i razočarana. To je velika sramota. Nisam ni znala da je otišla u Australiju. Telefon mi zvoni cijele dane, svi me pitaju je li ovo moguće. Jako sam loše, ne izlazim iz kuće kako ne bih trebala objašnjavati susjedima što se dogodilo - rekla je.

Romana je pak nakon izlaska iz zatvora svojim bližnjima objasnila kako se zbog svega kaje. Kako joj je ovo bila jedna velika životna lekcija.

- Priznala mi je kako se kaje zbog svega, da joj je ovo bila životna lekcija. Ovako nešto joj više nikada ne će pasti na pamet, makar morala prosjačiti na ulici. Više puta je ponovila kako se osjeća loše jer je osramotila sebe i obitelj.

Romanin partner u pljački i ranije u životu nije bio uzoran građanin, a volio je i kocku.

Naime, Filip je odrastao u bogatstvu, međutim to se promijenilo kada se počeo kockati. Zbog njega je njegova obitelj, koja je bila jedna od bogatijih u Beogradu, navodno upala u financijske probleme.

Filipov pokojni otac bio je prisiljen rasprodati sve zlatarnice u glavnom gradu, kao i većinu nekretnina kako bi pokrio njegove dugove prema zelenašima od čak 830.000 eura, odnosno nešto više od šest milijuna kuna.

Iako je njihov posao imao ogromnu vrijednost niti od toga nisu uspjeli vratiti cijeli dug. Tada su se odlučili na još radikalniji potez i prodali sve nekretnine koje su imali, osim kuće u kojoj su Filipovi roditelji ostali živjeti.

Mrkajić je nakon svega otišao u Italiju gdje je najviše boravio, u stan njegove obitelji u Milanu, koji su jedva uspjeli sačuvati od zelenaša.

Tamo je trgovao svime s čime je mogao kako bi ostvario laku i brzu zaradu, a jedno vrijeme je čak bio u biznisu i s kriptovalutama. Šuška se kako i u tom poslu Filip nije bio pošten, ali ga nitko nije uhvatio.

