Na MAC-u će snage udružiti 10 rap i pop glazbenika te glumac

Pioniri srpske rap scene udružili su snage s nekoliko najvećih pop zvijezda i jednim glumcem te pripremaju specijalni zajednički nastup na manifestaciji Music Awards Ceremony. Bane Lalić MVP, Kiza Robin Hood, Aleksandar Džankić, DJ Munja, Niggor i mladi reper Smoke Mardeljano, nastupit će s Tijanom Dapčević, Ivanom Peters, Markom Louisom, Majom Louis i Viktorom Savićem.

Foto: Instagram

Neobična jedanaestorka najavljuje emotivni nastup 27. siječnja u beogradskoj Štark Areni, ali još uvijek ne žele otkriti što točno pripremaju.

- Jako sam uzbuđen što ću biti dio ovogodišnjeg MAC-a, a posebna mi je čast što sudjelujem u ovom specijalnom nastupu koji za mene ima i veliku emotivnu vrijednost. Siguran sam da će ovaj nastup ostaviti veoma jak dojam na publiku i definitivno će biti jedan od najemotivnijih. Mnogo je bitno da širimo muziku koja je najkompleksniji medij na planeti - rekao je Bane MVP.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Čast mi je i zadovoljstvo što ću nastupati na tom događaju koji će za mene imati emotivni značaj, a posebno što se sve to još i događa na Svetog Savu - kaže Viktor Savić, koji će biti prvi glumac koji ima nastup na MAC sceni.

Foto: PROMO

Osnivač jednog od prvih hip-hop sastava u Srbiji, 'Who is the best', Aleksandar Džankić dodaje: 'Sretan sam zbog nastupa s kolegama koji su godinama na hip - hop sceni. Mislim da bi za ovu vrstu muzike trebalo da bude mnogo više mjesta. Nadam se da će i publika u Areni pozitivno reagirati'.

Kiza Robin Hood, još jedan od glazbenika koji su obilježili početak stvaranja rap scene u Srbiji povodom nastupa na MAC-u, kaže: 'Velika je čast sudjelovati na ovakvom događaju. Na žalost, neki od onih koji su obilježili, kako moju tako i karijere mnogih umjetnika i izvođača, nisu više s nama. Njihova poruka, muzika, način života i razmišljanja je sada već dio moje osobnosti. Nadam se da će i ovom prilikom biti s nama kao i uvijek do sada'.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

DJ Munja smatra da je nastup na MAC-u važan za domaću scenu.

- Prije svega: Hip Hop 1 Love! Tko razumije, shvatit će! Hvala dragom Bogu što mi je dao ulogu da u jednom trenutku beskrajnog vremena budem čestica u mozaiku formiranja hip hop scene u Srbiji! S mnogo izvođača sam surađivao! I gradili smo tu scenu, pa evo sve do današnjih dana. Ali jedna zvijezda sija sve ove godine, ne gubi sjaj, pa sad još i jače i neće nikada izblijediti - kaže.

Ovaj zajednički nastup će očigledno biti drugačiji od svega što je publika do sada imala prilike vidjeti na MAC-u, a u iznenađenju za publiku će sudjelovati još i Maja Louis, Niggor, Tijana Dapčević, Ivana Peters, Smoke Mardeljano i Marko Louis, koji je tim povodom izjavio: 'Ovo je za mene i za povijest regionalnog repa jedan veoma emotivan nastup. Radujem se događaju i pogotovo nastupu!'.

Svoje nastupe na MAC-u ranije su potvrdili Lepa Brena, Jelena Rozga, Senida, Buba i Jala, Nina Badrić, Kaliopi, Tonči Huljić, Nevena Božović, S.A.R.S. i Balkanopolis.

POGLEDAJTE VIDEO: