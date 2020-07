'Na pozornicu je trebao izaći U2, a morao sam zalijevati kupus pa sam propustio njihov nastup'

Sreten Mokrović i Anica Dobra na setu četvrte sezone ‘Crno-bijelog svijeta’ rade i po 12 sati na dan. Posjetili smo ekipu na snimanju, a u središtu su događaji od Live Aida do katastrofe u Černobilu

<p>Prije samo tri mjeseca snimanje filmova i TV serija u Hrvatskoj činilo se kao potpuno nemoguća misija. Zbog pandemije korone filmski djelatnici bili su očajni, odustajući i odgađajući na neodređeno vrijeme sve setove i projekte.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sara Stanić o ulozi u seriji 'Crno-bijeli svijet'</strong></p><p>Ipak, četvrta sezona TV serije “Crno-bijeli svijet” ovih se dana snima. Nakon kadrova na otvorenom na kojima su radili u ponedjeljak u središtu Zagreba, filmska se ekipa u utorak preselila na Pantovčak, u privatnu kuću koja će i u novoj sezoni biti dom Jurja Kipčića Jure i Jagode Miličević koje igraju <strong>Sreten Mokrović</strong> (63) i beogradska glumica <strong>Anica Dobra </strong>(57). Na setu su pravila vrlo stroga. Svi nose maske, a novinari koji dolaze izvještavati moraju potpisati izjavu da nisu u posljednja dva tjedna boravili u inozemstvu niti bili u kontaktu sa zaraženim osobama.</p><p>Radi se šest dana u tjednu, od jutra do navečer, a kako kaže Igor Mirković (54), koji uz <strong>Gorana Kulenovića</strong> (49) potpisuje scenarij i režiju, termini su zbijeni jer se ne zna kakva će situacija s pandemijom biti za tjedan ili mjesec dana. Stoga i ne čudi da je glumac <strong>Sreten Mokrović</strong>, u pauzi za ručak umjesto obroka odlučio radije uhvatiti malo popodnevnog sna.</p><p>- Mislim da ćemo svi do kraja života pamtiti ovaj set zbog vrlo teških i neizvjesnih okolnosti u kojima radimo, ali moram priznati da nikad prije nisam doživio da je cijela ekipa radila s toliko žara i veselja. Nakon svih loših prognoza za filmsku industriju, svi smo se poželjeli posla - kaže <strong>Igor Mirković</strong>, koji je u utorak preuzeo popodnevnu smjenu od Gorana Kulenovića.</p><p>- Radnja četvrte sezone odvija se od travnja 1985. pa završno do 1. svibnja 1986. Danas ovdje snimamo scene koje su bile 13. srpnja 1985., kad je bio Band Aid i kad je cijeli svijet izravno gledao humanitarne koncerte u Londonu i Philadelphiji. U ovoj epizodi će zato svi govoriti samo o tom događaju. Prvi svibnja 1986. svijet je strepio zbog nuklearnog oblaka i eksplozije reaktora u Černobilu - kaže Mirković, koji se dobro sjeća tog vremena.</p><p>- Te 1985. bio sam u vojsci u Sarajevu. Bila je subota i s nestrpljenjem smo čekali da počne prijenos koncerta. I baš kad je na pozornicu trebao izaći U2, ja sam dobio zadatak da odem zalijevati kupus, pa sam propustio njihov nastup. Baš ta moja zgoda je dio scenarija. Jedan od likova, Žac, u vojsci je i umjesto da odgleda najdraži bend, mora u polje zalijevati zelje - dodaje Mirković.</p><p>Kako kaže Mirković, serija počinje važnim sportskim događajem - kad je Cibona prvi put osvojila titulu prvaka Europe. Otkrio je i da će mladi glumci igrati Dražena Petrovića, Marinu Perazić, Juru Stublića...</p><p>- Sredina osamdesetih je vrijeme Omladinskog radija koji je stvarao program kakav je prije bio sasvim nezamisliv, pojavljuju se prvi obrtnici i privatnici, zapravo sve izgleda kao da je procvjetalo, a zapravo se već naslućuju prvi znakovi raspada države, kojeg nitko tada nije bio svjestan - govori Igor Mirković, kojeg najviše raduje što su seriju prihvatili današnji srednjoškolci i studenti. Pazi se da mnogi detalji budu autentični, a to svjedoči i producent<strong> Ivan Maloča</strong>:</p><p>- Evo primjera. Tražili smo dugo fotografiju Slobodana Miloševića. U središnjem ‘Dnevniku’ tadašnje TV Zagreb javili su da je on postao predsjednik Centralnoga komiteta Saveza Republike Srbije. To je samo jedna mala vijest od pet sekundi, ali mi je želimo imati. A da bismo to prikazali gledateljima, moramo naći njegovu fotografiju iz 1986. Morali smo pretražiti u Beogradu arhive koje su sad zatvorene zbog korone i sad imamo najveći fundus fotografija Miloševića iz tog vremena.</p><p>Najavljuje da će ova sezona biti najzahtjevnija dosad, s najviše likova - njih više od 200, a i da će u nekim scenama biti i po stotinjak statista.</p><p>- Snimat ćemo i na najviše lokacija, otići ćemo i do Splita, a tu će nam pomoći Mirko Pivčević, poznati splitski snimatelj, da ne pogriješimo u događajima. Sad kad cijela ekipa radi pod maskama, možete zamisliti kako im je po ovoj vrućini. Ni glumcima nije lakše jer su nedavno na plus 30 snimali zimske scene u bundama i kaputima i glumili da im je hladno - smije se Maloča, koji je uvjeren da publika na kraju ipak prepozna trud cijele ekipe. Sreten Mokrović se prisjeća da mu se neposredno prije katastrofe u Černobilu rodio mu sin Ivan.</p><p>- Supruga i ja bili smo s prijateljima na izletu. Moj Ivan imao je tri, četiri mjeseca i jedva smo dočekali da odemo u prirodu. A onda nas je zatekla vijest o Černobilu i opasnosti od nuklearnog oblaka koji se širio iznad Europe, pa smo se morali zatvarati u stan - priča. Danas 33-godišnji Ivan obožava seriju:</p><p>- Veliki je fan i nakon svake epizode puno pričamo o tom vremenu. Sve ga zanima i ja sam zadužen da mu ispričam događaje koji u seriji nisu obrađeni i popunim rupe u puzzleu koji neumorno slaže.</p><p>Glumica Anica Dobra u Zagrebu ostaje mjesec dana i iz Beograda je stigla na set u posljednji trenutak, prije novih pooštravanja mjera na granici.</p><p>- Uvijek me raduje povratak na set, a ja sam uvjerena da će se snimati i peta sezona jer su priče iz osamdesetih nepresušni izvor inspiracije kako za autore serije tako i za nas glumce. Sjećam se tih vremena, bila sam na Akademiji i drago mi je da ‘Crno-bijeli svijet’ gledaju i nove generacije koje mogu vidjeti što je tada bilo dobro, a što je moglo biti bolje- rekla nam je beogradska glumica.</p>