Na predstavi ‘Ljudi od voska’ gledalište uvijek bude puno

HNK otvara sezonu provjerenim komadom, a glumica Ksenija Marinković otkrila nam je zašto i sama toliko voli dramu Mate Matišića. Interes publike za ovo djelo nikad nije izostao.

<p>Zagrebački HNK novu sezonu otvara 14. rujna predstavom “Ljudi od voska”. O novoj sezoni porazgovarali smo s glumicom <strong>Ksenijom Marinković</strong>...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>U ponedjeljak HNK Zagreb otvara sezonu predstavom ‘Ljudi od voska’.</strong> <strong>Jeste li ikad igrali u predstavi o kojoj se toliko raspravljalo ne samo u medijima nego i u kuloarima, uz kavu?</strong></p><p>- Ne, nikad. Mate Matišić, autor teksta, napisao je dramu u kojoj se naslanja na svoj život i zadire u vlastitu intimu, a budući da su neki likovi koji se pojavljuju u predstavi dobro poznati javnosti, ona je doista podignula veliku prašinu. Osobno jako volim taj njegov komad jer je iznimno lijepo napisan, to više što šalje poruku da treba najprije počistiti vlastiti život, suočiti se s vlastitim postupcima, a onda krenuti dalje. Uvijek kad bismo igrali ‘Ljude od voska’, gledalište je bilo puno do zadnjeg mjesta.</p><p><strong>Ove sezone HNK je obnovio predstavu, kako su protekle probe?</strong></p><p>- I one su bile dokaz da je tekst moćan i kvalitetan. Iako nismo igrali skoro dvije godine, svi smo se do u detalja, bez previše ponavljanja, bez problema prisjetili i teksta i mizanscena.</p><p><strong>Imate li neku novu filmsku ulogu?</strong></p><p>- Ne, odlučila sam pauzirati godinu - dvije od svih vanjskih angažmana i odmarati se. Ali će zato moja kći Korana u ovoj sezoni TV serije ‘Crno bijeli svijet’ igrati darkericu.</p><p><strong>Igrate i u predstavi ‘Kafka na žalu’, HNK se brzo adaptirao na nove uvjete rada?</strong></p><p>- Da, imali smo premijeru usred pandemije i planirali da će se korona smiriti do jeseni, pa smo predvidjeli drugu veliku premijeru s manjim doradama. Korona, nažalost, nije nestala, ali se pridržavamo svih epidemioloških uputa i radimo dalje. </p><p>Ulaznice za predstavu 'Ljudi od voska' možete nabaviti <a href="https://www.hnk.hr/hr/prodaja/predstava/964/">OVDJE</a>.</p>