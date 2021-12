Zvijezda 'Euphorije', Zendaya (25) je u pratnji svog dečka Toma Hollanda (25) na Premijeri Spider-Man: No Way Home zasjenila i ostavila bez daha obožavatelje u Maison Valentino haljini s visokim prorezom na lijevoj nozi i dubokim dekolteom s uzorkom paukove mreže, dok je Holland izgledao elegantno u smeđe-čokoladnom odijelu.

Haljina bila je bez leđa s izuzetkom tankih crnih naramenica i ukrašena je svjetlucavim crnim perlama oblikovanim tako da podsjećaju na paukovu mrežu. Emmyjem nagrađena glumica haljinu je uparila s Christian Louboutin štiklama. Također je nosila masku za oči s perlama i čipkom koja je bila oblikovana tako da podsjeća na glamuroznog crnog pauka.

Cijeli izgled sastavio je njezin stilist Law Roach koji je pomogao u stvaranju još jednog kultnog modnog trenutka za Zendayu, a također je dizajnirao i Hollanda za premijeru.

Holland je zračio je srećom sa Zendayom pored sebe dok su pozirali za nekoliko zajedničkih fotografija. Par je međutim stigao odvojeno, a Holland je bio uzbuđen kada je čuo vriskove koji su ukazivali da je njegova glavna dama stigla na premijeru.

- Mislim da se Zendaya upravo pojavila - rekao je Holland dok je stao usred razgovora s ET-jem.

Tom i Zendaya koji glume Petera Parkera i MJ potvrdili su da su u romantičnoj vezi kada su uhvaćeni u strastvenom poljupcu u srpnju ove godine.

No Way Home trebao je biti na velikom ekranu nakon premijere Doctora Strangea In The Multiverse Of Madness, ali kada je produkcija tog filma odgođena zbog COVID-19, odlučili su prvo snimiti triquel Spider-Man.

- Mogli biste pitati redatelja ' Što se događa u trećem činu?' A njegov odgovor bi bio: 'Još uvijek pokušavam shvatiti' - rekao je Holland

Da stvar bude kompliciranija, brojni ključni glumci morali su se prijaviti za treći film jer se bližio prvi dan snimanja, a scenarij za film se pisao iznova tijekom same produkcije.

- Neki su ljudi pokušavali shvatiti žele li to učiniti, a nama su bili potrebni svi ili nitko- rekao je Holland za GQ.

No, glumci i ekipa uspjeli su izvesti nemoguće i snimiti dugoočekivani film.

- Ovakav stil borbe u ovom filmu koji nikada prije niste vidjeli u filmovima Spider-Mana - zadirkivao je Tom Holland

Film Spider-Man: No Way Home stiže u kina 17. prosinca.