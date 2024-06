Na reprize smo navikli. Kad bi barem 'vatreni' reprizirali dva zadnja prvenstva i medalje...

Ljetne sheme, one televizijske, grozi se svaki prosječan gledatelj. To je, uglavnom, repriza na reprizu, ne zna se točno ni po kojem ključu se to radi. Dobro, postoji jedna legenda, a na što sve to sliči, možda i nije daleko od istine. Neki se, primjerice, vole našaliti da postoje dva “kotača”, poput onih u popularnom “Kolu sreće”. I na jedno kolo napiše se serija, emisija, film, štogod, a na drugi termin. I samo zavrtiš...

Možda je malo pretjerano, ali sude tako mnogi prema programu koji gledamo. I tako je sve do jesenske sheme, kada, ako ništa, počinju reality showovi, a oni su mahom friški. I beznadno je to stanje u godinama kada nema velikih sportskih natjecanja, koja mogu spasiti “ljetnu shemu”. Dobro, možda se kakvom omaškom može ne prenositi Europsko prvenstvo u atletici, što je bio slučaj s ovim nedavnim.

Pred nama su nova dva velika natjecanja, imamo sreću da ćemo ih moći vidjeti, gledati u prijenosu uz, nadajmo se, berbu. Prvi nastupaju “vatreni” na Euru. Vjerujemo da su u boljoj formi od autora, nažalost, službene himne nogometne reprezentacije.

Kad smo već kod repriza, ne bi bilo loše da Luka Modrić povede suigrače do neke reprize, sa zadnja dva velika natjecanja imamo broncu i srebro. To su, primjerice, reprize protiv kojih se ne bismo bunili.

Nakon toga u Parizu su Olimpijske igre. I tamo imamo realnih izgleda za nekoliko medalja, to je, dakle, još jedna repriza koja je poželjna. I onda kada to veliko natjecanje završi, na redu je opet nogomet. Kvalifikacije za europska klupska natjecanja i dobri stari HNL. I tu se već neko vrijeme reprizira dosta toga. Barem kad je riječ o prvaku. I Hajduku. Kojem nikako da krene...