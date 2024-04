Na RTL stiže serija 'Toma': Smrt Silvane ga je shrvala, tragediju je predvidjela i Baba Vanga...

Serija “Toma” pruža dublji uvid u život pjevača Tome Zdravkovića, a prva epizoda će biti emitirana u utorak, 30. travnja u 20:15 sati, najavili su s RTL-a. Toma Zdravković, izvođač popularne glazbe u bivšoj Jugoslaviji, preminuo je 30. rujna 1991. nakon borbe s teškom bolešću. Serija “Toma”, koju su stvorili Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac, istražuje život ovog legendarnog boema kroz dvije paralelne priče.

Kroz seriju Toma pratimo njegov život od skromnih početaka u Pečenjevcima, preko sudbonosnih susreta s ikonama kao što je Silvana Armenulić, koje su utjecale na njegov umjetnički razvoj i na privatni život. Vrhunci njegove karijere prikazani su rame uz rame s osobnim padovima, dajući seriji ton tragične veličine.

Foto: xxzmagazin

Tomin život i karijera bili su isprepleteni s mnogim poznatim ličnostima tadašnje umjetničke scene u Jugoslaviji, uključujući Zorana Radmilovića, Miku Antića i Tozovca. Serija prati dvije glavne narativne linije: Tominu borbu s bolešću koja započinje 1991. godine i njegov odnos s doktorom koji prerasta u prijateljstvo, te retrospektivni prikaz njegovog bogatog i burnog života.

Glavne uloge u seriji pripale su Milanu Mariću, koji tumači Tomu Zdravkovića, Tamara Dragičević glumi Silvanu Armenulić, Petar Benčina tumači Aleksu Hadžipopovića, Andrija Kuzmanović igra menadžera Dragana Dakovića, a Sanja Marković Gordanu, Tominu suprugu.

Režiju potpisuju Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac, scenarij Lisinac, Nikola Pejaković, Bjelogrlić i Maja Todorović dok je filmsku glazbu skladala regionalna zvijezda Željko Joksimović.

Silvana i Toma navodno su se upoznali tako što ga je, tada 19-godišnja pjevačica, srela promrzlog na klupi u Leskovcu. On joj je priznao da voli pjevati pa ga je ona odvela na svoj nastup. Iako je bila na početku karijere, pomogla je Tomi da se probije u glazbi.

storyeditor/2023-09-20/Silvana_Armenulic_1974_VL_arhiva.jpg | Foto: VEČERNJI LIST/ARHIVA

Upoznala ga je sa svim važnim ljudima, pronalazila mu poslove, a on je upravo njoj napisao pjesmu ‘Šta će mi život bez tebe dragi’ koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova.

Mnogi tvrde da Toma nikog nije volio kao Silvanu, ona mu ljubav nije uzvratila kako je on htio te ga je povrijedila kada ga je pozvala na svoje vjenčanje. Njihov je odnos komentirala i Gordana, Tomina supruga.

storyeditor/2023-09-20/Silvana_Armenulic_1972_VL_arhiva.jpg | Foto: VEČERNJI LIST/ARHIVA

- Znam da ju je jako volio, ali s obzirom na to da se moj suprug lako zaljubljivao, pretpostavljam da je bio zaljubljen i da je to ostala jedna njegova neostvarena ljubav koja je postala prijateljstvo. Ona je u to vrijeme za njega bila nedostižna, a pomogla mu je. Nikada nije imao hrabrosti ni da joj kaže da je voli. Kada je poginula, on je bio očajan. Ja se sjećam kad sam toga dana došla kući, mislim da je Lepa Lukić javila… On je bio očajan. Nikada ga nisam vidjela takvog. Mislim da je to nešto što Toma nikada nije priznao nikome, nego samo sebi - izjavila je svojedobno Gordana.

storyeditor/2023-09-20/Silvana_Armenulic-Boris_Dvornik-Lov_na_jelene_1971_VL_arhiva.jpg | Foto: VEČERNJI LIST/ARHIVA

Silvana je poginula prometnoj nesreći, a imala je 37 godina. Nesreća je pogodila cijelu bivšu Jugoslaviju, a njezina je smrt sve ove godine ostala pod velom misterije jer je navodno dva mjeseca prije smrti iskoristila koncert u Bugarskoj za posjet proročici Babi Vangi, piše Story.hr.